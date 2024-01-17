سعر جرام الذهب عيار 21 اليوم في محلات الصاغة.. كم يبلغ الآن؟

شهد سعر جرام الذهب عيار 21 اليوم الأربعاء 17-1-2024 في مختلف محلات الصاغة، حالة من الاستقرار في منتصف التعاملات، ويُعد عيار 21 هو الأكثر شيوعًا وانتشارًا بين المواطنين في مصر.

وتستعرض «الوطن» أسعار الذهب اليوم، حسب آخر تحديث كشفته شعبة الذهب التابعة للغرفة التجارية.

سعر جرام الذهب عيار 24

سجل سعر جرام الذهب عيار 24 اليوم الأربعاء في منتصف التعاملات 3851 جنيهًا للشراء، قبل إضافة سعر كل من الضريبة والمصنعية.

سعر جرام الذهب عيار 21

واستقر سعر جرام الذهب عيار 21 اليوم الأربعاء في منتصف التعاملات عند 3370 جنيهًا للشراء، قبل إضافة سعر كل من الضريبة والمصنعية.

سعر جرام الذهب عيار 18

فيما استقر سعر جرام الذهب عيار 18 اليوم في منتصف التعاملات عند 2889 جنيهًا للشراء، وسجل سعر جرام الذهب عيار 14 اليوم بمنتصف التعاملات 2247 جنيهًا للشراء، قبل إضافة سعر كل من الضريبة والمصنعية.

سعر الجنيه الذهب

فيما سجل سعر الجنيه الذهب اليوم الأربعاء بمنتصف التعاملات 26 ألفا و960 جنيهًا، قبل إضافة سعر كل من الضريبة والمصنعية.