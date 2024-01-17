الجنيه الذهب يقترب من 27 ألف لأول مرة في تاريخ المعدن

سجل الجنيه الذهب اليوم الأربعاء 17-1-2024، سعر 26960 جنيها أي أنه يقترب من الـ27 ألف جنيه وذلك لأول مرة في تاريخ المعدن، بحسب بيانات شعبة الذهب والمجوهرات وبورصة الذهب منذ قليل.

سعر جرام الذهب عيار 21

وجاء سعر جرام الذهب عيار 21 الأكثر مبيعًا بـ3370 جنيهًا للشراء دون مصنعية أو ضريبة، وعن سعر عيار 24 الأكثر نقاءً سجل 3851.4 جنيه للشراء دون مصنعية أو ضريبة.

سعر جرام الذهب عيار 18

وسعر جرام الذهب عيار 18 بـ2888.5 جنيه دون مصنعية أو ضريبة، وجرام الذهب عيار 14 بـ2253 جنيها للشراء دون مصنعية أو ضريبة، وذلك وفقًا للأسعار المعلنة لشعبة الذهب والمجوهرات اليوم الأربعاء 17-1-2024.

سعر الذهب عالميًا

وبالنسبة لسعر الذهب عالميًا، جاءت الأوقية بـ2021 دولارًا أمريكيًا.