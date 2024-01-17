تراجع أسعار الذهب اليوم الأربعاء 17-1-2024 .. اعرف عيار 21 وصل كام

شهدت أسعار الذهب اليوم الأربعاء 17-1-2024، تراجعا ملحوظا في بداية التعاملات الصباحية، في محال الصاغة والسوق المحلية، خاصة وأن عيار 21 الأكثر شيوعا واستخداما داخل السوق.

سعر الذھب الیوم

وتسرد «الوطن» أسعار الذهب اليوم الأربعاء 17-1-2024 في محلات الصاغة، حسب آخر تحديث أعلنته بورصة الذهب وشعبة الذهب في الغرفة التجارية على موقعها.

سعر جرام الذهب عيار 21 في الصاغة

وتسجل أسعار الذهب اليوم لعيار 21 في بداية التعاملات تراجعا بقيمة 10 جنيهات ليسجل 3270 جنيها للجرام، قبل إضافة الضريبة والمصنعية.

سعر جرام الذهب عيار 24

وجاء سعر جرام الذهب لعيار 24 في التعاملات الصباحية، 3851 جنيها دون إضافة أي من مصروفات الضريبة والمصنعية، والذي يستخدم في صناعة السبائك بمختلف أوزانها؛ نظرا إلى أنه يعد الأنقى بين كل الأعيرة الأخرى.

سعر جرام الذهب عيار 18 اليوم

وسجل سعر جرام الذهب عيار 18 اليوم 2888 جنيها، دون إضافة الضريبة والمصنعية.

سعر الجنيه الذهب اليوم

أما سعر الجنيه الذهب سجل 26 ألفا و960 جنيها، دون إضافة سعري الضريبة والمصنعية، ويزن الجنيه الذهب 8 جرامات من الذهب عيار 21.