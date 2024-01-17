اتفاق لبيع الذهب بالتقسيط لأول مرة في مصر.. اعرف التفاصيل

وقعت شركة «أمان القابضة» عقد شراكة جديدة مع شركة «ذهب مصر» لتعزيز فعالية منظومة العمل عبر منصات التجارة الإلكترونية، ومع التركيز على توسيع نطاق أعمال الشركتين لزيادة عدد المستفيدين من خدماتهم، وبموجب هذا الاتفاق، سيكون بإمكان عملاء «أمان» تقسيط شراء الذهب والقيام بالدفع الإلكتروني عبر تطبيق الشركة.

وعبّر حازم مغازي الرئيس التنفيذي للأعمال والشؤون التجارية في أمان القابضة، عن سعادته إزاء الخطوة المشتركة بين شركة «أمان» وشركة «ذهب مصر».

حلول رقمية مبتكرة للدفع

وأشار إلى أن أمان تسعى للتوسع وتقديم حلول رقمية مبتكرة للدفع، بهدف دعم العملاء وتمكينهم من الاستفادة من خطط دفع مرنة عبر منصة رقمية متخصصة في شراء الذهب.

وأكّد أهمية هذه الخطوة في ظل الظروف الاقتصادية سريعة التغير، ومساهمتها في تعزيز وتسريع عمليات تحقيق الشمول المالي ترسيخ مفهوم الاقتصاد غير النقدي.

في هذا السياق، يمكن لعملاء ذهب مصر الآن الاستفادة من خدمات أمان التي تتيح لهم دفع الأقساط بسهولة تامة من خلال أحد أكبر وأسرع شبكات الدفع الإلكتروني في مصر، التي تبلغ أكثر من 150 ألف نقطة بيع في جميع أنحاء الجمهورية، أو إلكترونيًا من خلال تطبيق أمان الرائد AMAN Super-App.

بدوره أعرب فادي كامل، الرئيس التنفيذي لشركة ذهب مصر وعضو مجلس إدارة شعبة القاهرة لتجارة الذهب، عن سعادته لتوقيع عقد الشراكة مع شركة أمان، التي تعتبر رائدة في مجال التحول الرقمي.

وأوضح أنَّ هذه الشراكة تعبر عن تلاقي رؤيتين طموحتين، لإعادة تشكيل سوق الذهب الاستثماري في مصر، كما ستفتح الباب على مصراعيه لابتكارات وحلول جديدة تجعل الاستثمار في المعدن الأصفر أكثر سهولة وشفافية، وتعيد صياغة التجربة بالكامل.

وتابع: «تعكس هذه المبادرات التزامنا العميق بتعزيز القوة الاقتصادية لمصر، وسعينا الدؤوب لتحويلها إلى مركز استثماري بارز للذهب في قلب منطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا.»