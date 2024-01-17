كم سعر الجنيه الذهب اليوم في مصر؟ تخطى حاجز الـ 26 ألف جنيه

يستحوذ سعر الجنيه الذهب، على اهتمام الكثيرين الذين يرغبون في شراء الذهب بهدف استثمار مدخراتهم، ويفضل المستثمرين الأفراد شراء الجنيه الذهب حتى يحققون أرباحا قوية.

سعر الجنيه الذهب اليوم

وترصد الوطن من خلال السطور التالية، سعر الجنيه الذهب اليوم في مصر، وفقًا لشعبة الذهب والمجوهرات.

سعر الجنيه الذهب اليوم في مصر

سجل سعر الجنيه الذهب اليوم في مصر، 26 ألفا و960 جنيهًا، وهو سعر واحد للشراء والبيع، وفقًا لشعبة الذهب والمجوهرات.

سعر جرام الذهب عيار 21

سجل سعر جرام الذهب عيار 21 اليوم في مصر، 3370 جنيها للشراء، 3340 للبيع.

سعر جرام الذهب عيار 24

وبلغ سعر جرام الذهب عيار 24 اليوم 3851 جنيها للشراء، و3917 جنيه للبيع.

سعر جرام الذهب عيار 18

فيما بلغ سعر جرام الذهب عيار 18 اليوم 2889 جنيها للشراء، و2863 جنيهًا للبيع.

سعر جرام الذهب عيار 14

وبلغ سعر جرام الذهب عيار 14 اليوم 2247 جنيها للشراء، و2227 جنيهًا للبيع.