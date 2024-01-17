أحمد عكاوي يجتمع بلجنة تسيير أعمال مشروع إنشاء جامعة قنا التكنولوجية

اجتمع الدكتور أحمد عكاوي رئيس جامعة جنوب الوادي، بأعضاء لجنة تسيير أعمال مشروع إنشاء جامعة قنا التكنولوجية.

وأكد «عكاوي» أن جامعة جنوب الوادي، بادرت بتقديم ملف لإنشاء جامعة قنا التكنولوجية على مساحة 27 فدان، للاستفادة من مبادرة وزارة التعليم العالي والبحث العلمي وتعظيم الاستفادة والاستخدام الأمثل لموارد الإقليم، موضحا أن الجامعة تطمح أن تكون ضمن الجامعات التكنولوجية التي تقوم وزارة التعليم العالي بإنشائها في الفترة المقبلة.

وأضاف رئيس الجامعة الاهتمام بربط البحث العلمي بالصناعة وتوسيع نطاق التعاون بين الجامعة والمؤسسات الصناعية المختلفة لتحقيق التقدم للتنمية ومواكبة التطورات التكنولوجية في نطاق الصناعة.

الجامعات التكنولوجية

وأكد رئيس الجامعة أهمية الجامعات التكنولوجية في إحداث طفرة تنموية في سوق العمل بإقليم جنوب الصعيد، الذي يمثل حوالي 20% من إجمالي مساحة الجمهورية ممثلا في محافظات «سوهاج – قنا – الأقصر – البحر الأحمر – أسوان».

وأشار رئيس الجامعة إلى إن اجتماع اللجنة المشكلة خلص إلى طرح مجموعة من البرامج التي تختلف عن البرامج المطروحة في الجامعات التكنولوجية الأخرى منعًا للتكرار، كما أنها مناسبة لبيئة وموارد الجنوب المصري، لأن من الممارسات التي تقوم بها الجامعة التعليم المبني على احتياجات المجتمع، وتعظيم الاستفادة من ثروات الإقليم.

وبحسب بيان جامعة جنوب الوادي الصحفي اليوم، تقع تلك الجامعة المقترح إنشائها بمحافظة قنا على رأس مشروع «المثلث الذهبي»، الذي يحوي العديد من الخامات والمعادن التي تتوزع على العديد من المحاجر والمناجم.

مشروع المثلث الذهبي

وأضاف رئيس الجامعة أن من بين البرامج المقترحة ما يرتبط بمشروع المثلث الذهبي الذي يعد أحد أهم المشروعات القومية الكبرى التي تخدم منطقة جنوب مصر، الذي يسهم اجتماعيا في توفير فرص عمل للمواطنين، كما أن من هذه البرامج ترتبط بصناعة الأسمنت ومواد البناء.

كما تضمنت البرامج ما يخدم صناعات السكر والصناعات التكاملية لم تحظي به المنطقة، من مساحات شاسعة من زراعات قصب السكر والعديد من مصانع السكر.

استخدام الأجهزة الذكية في النظام البيئي

كما أشار أن من بين البرامج المطروحة ما يخدم التوجهات الحديثة في استخدام الأجهزة الذكية والشبكات في الإقليم، الذي أصبحت فيه الأجهزة الذكية جزء لا يتجزأ من النظام البيئي الرقمي، وتحسين الخدمات الطبية لسكان إقليم جنوب الصعيد من خلال فرص عمل متطورة في بعض المجالات الطبية.