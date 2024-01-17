«التعليم» تحقق في مزاعم تداول امتحان اللغة العربية للشهادة الإعدادية

قال مصدر مسؤول في وزارة التربية والتعليم والتعليم الفني، إنّ غرف العمليات في المديريات التعليمية، رصدت الأوراق المتداولة لامتحان مادة اللغة العربية للصف الثالث الإعدادي عبر تطبيق تليجرام، للتأكد من صحتها وأنّها لنفس الامتحان الذي يؤديه الطلاب داخل اللجان.

وأضاف المصدر لـ«الوطن»، أنّه حال التأكد من صحة الامتحان المتداول والمزعوم لمادة اللغة العربية، سيتم التوصل إلى الطالب المسؤول عن تصوير ورقة الأسئلة، ونشرها عبر صفحات الغش الإلكتروني، وتحرير محضر فوري له.

وأكد المصدر، أنّه سيتم تطبيق عقوبات صارمة على الطالب الغشاش، الذي يحاول نشر الأسئلة أو الإجابات بالتصوير أو بالنقل، وتداولها على مواقع التواصل الاجتماعي.

وكانت جروبات الغش عبر تطبيق «تليجرام»، زعمت تداول امتحان مادة اللغة العربية للصف الثالث الإعدادي في القاهرة، والذي يؤديه الطلاب الآن داخل اللجان، وفق الجداول المعلنة من المديريات التعليمية.