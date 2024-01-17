بالاسم ورقم الجلوس.. نتيجة الصف الرابع الابتدائي بالمحافظات

يتطلع الكثير من الطلاب وأولياء الأمور إلى معرفة نتيجة الصف الرابع الابتدائي بالمحافظات، خاصة بعد إعلان عدد من المحافظات عنها، وقيام البعض الآخر بتحديد موعد للظهور.

نتيجة الصف الرابع الابتدائي بالمحافظات

وأتاحت بعض المحافظات نتيجة الصف الرابع الابتدائي بالمحافظات من خلال الحصول عليها من الاسم ورقم الجلوس الخاص بكل طالب في المدارس التابعة للإدارات التعليمية في محافظة الإسكندرية، ومحافظة أسيوط ومحافظة المنوفية.

وأكدت المحافظات الـ3 أنه يمكن للطلاب الحصول على النتيجة من خلال التوجه إلى المدرسة التابعة لها، والحصول على النتيجة من الاسم ورقم الجلوس.

موعد ظهور النتيجة في المحافظات المتبقية

وأوضحت مختلف المحافظات الأخرى، أنه يجري الإعلان عن النتيجة خلال أيام بعد الانتهاء من عملية التصحيح، وعملية المراجعة والرصد والاعتماد من قبل كل مديرية، وقامت بعض المحافظات بتحديد موعد كالآتي:

- في محافظة سوهاج يجري الإعلان عن النتيجة خلال الأسبوع الأول من الإجازة الخاصة بنصف السنة.

- حددت مديرية التربية والتعليم في محافظة الإسماعيلية موعد ظهور نتيجة الصف الرابع الابتدائي بها وهو الأسبوع القادم.

- تتيح محافظة كفر الشيخ نتيجة الصف الرابع الابتدائي يوم 22 يناير.

- محافظة مطروح يجري الإعلان عن النتيجة الخاصة بالصف الرابع الابتدائي 1 فبراير.