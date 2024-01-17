ظهرت الآن.. نتيجة الصف الرابع الابتدائي الفصل الدراسي الأول 2024، حيث أعلن عدد من المدارس الابتدائية في بعض المحافظات علي موقع التواصل الاجتماعي «الفيس بوك» كشوف بنتيجة نصف العام لطلاب رابعة ابتدائي، وذلك بعد الانتهاء من التصحيح والمراجعة ورصد الدرجات .

نتيجة الصف الرابع الابتدائي الفصل الدراسي الأول 2024

وأكدت المدارس الابتدائية، أنه يستطيع الطلاب وأولياء الأمور الاستعلام عن نتيجة الصف الرابع الابتدائي الفصل الدراسي الأول 2024 بالاسم ورقم الجلوس من خلال صفحتها الرسمية علي موقع التواصل الاجتماعي أو من خلال التوجه للمدرسة.

وأشارت المدارس، أنه تم الإعلان نتيجة رابعة ابتدائي في المدارس في مكان ظاهرة حتي يستطيع الطلاب الاستعلام عن نتيجة بسهولة وبالمجان دون دفع أي مبالغ مالية.

نتيجة الصف الرابع الابتدائي 2024

وأشارت المدارس، أن نتيجة الصف الرابع الابتدائي الترم الأول بدون درجات، يتم إعلانها بالألوان وفقاً لنظام التقييم للصفوف الأولي حيث تكون النتيجة في صورة لون يعبر عن مدى اكتساب المتعلم للمعارف والمهارات.

- يعبر اللون الأزرق في نتيجة الصف الرابع الابتدائي: أنّ الطالب فاق التوقعات في اكتساب المعارف والمهارات «من 85 إلى 100».

- يعبر اللون الأخضر في نتيجة الصف الرابع الابتدائي: أنّ الطالب امتلك المعارف والمهارات المطلوبة «من 65 لأقل من 85».

- يعبر اللون الأصفر في نتيجة الصف الرابع الابتدائي: أنّ الطالب بحاجة إلى بعض الدعم «من 50 لأقل من 65».

- فيما يعبر اللون الأحمر في نتيجة الصف الرابع الابتدائي: أنّ الطالب لم يتقن هذه المعارف والمهارات ولا زال بحاجة إلى الكثير من الدعم «من 1 لأقل من 50».