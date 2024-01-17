إمساكية شهر رمضان 2024.. اعرف موعد السحور والإفطار يوميا

كشف معهد الفلك عن إمساكية شهر رمضان 2024، حيث تفصلنا عدة أسابيع عن بدء الشهر الكريم الذي يتقرب فيه المسلمون إلى الله بالصوم والعبادات ويتطلعون إلى معرفة موعد السحور والإفطار في تلك الأوقات، خاصة لمعرفة موعد تناولهم الطعام والإمتناع عنه كما أمرهم الله تعالى.

وفي السطور التالية، نعرض تفاصيل إمساكية شهر رمضان 2024 ومواقيت الصلاة وموعد السحور والافطار على مدار الشهر الكريم.

إمساكية شهر رمضان 2024.. موعد السحور والافطار

ووفق الحسابات الفلكية تكون أول أيام شهر رمضان يوم الإثنين 11 مارس الموافق 1 رمضان، وآخر أيامه ستكون يوم الثلاثاء 9 أبريل الموافق 30 رمضان.

إمساكية شهر رمضان

- الإثنين 11 مارس الموافق 1 رمضان

مدة ساعات الصوم 13 ساعة و18 دقيقة، السحور 2:23، إمساك 4:23، الفجر 4:43، الإفطار وصلاة المغرب 6:01.

- الثلاثاء 12 مارس الموافق 2 رمضان

مدة ساعات الصوم 13 ساعة و20 دقيقة، السحور 2:22، إمساك 4:22، صلاة المغرب 6:02.

- الأربعاء 13 مارس الموافق 3 رمضان

مدة ساعات الصوم 13 ساعة و22 دقيقة، السحور 2:20، إمساك 4:20، الإفطار وموعد صلاة المغرب 6:02.

- الخميس 14 مارس الموافق 4 رمضان

مدة ساعات الصوم 13 ساعة و24 دقيقة، السحور 2:19، إمساك 4:19، الإفطار وموعد صلاة المغرب 6:03.

- الجمعة 15 مارس الموافق 5 رمضان

مدة ساعات الصوم 13 ساعة و25 دقيقة، السحور 2:18، إمساك 4:18، الإفطار وموعد صلاة المغرب 6:03.

- السبت 16 مارس الموافق 6 رمضان

مدة ساعات الصوم 13 ساعة و27 دقيقة، السحور 2:17، إمساك 4:17، الإفطار وصلاة المغرب 6:04.

- الأحد 17 مارس الموافق 7 رمضان

مدة ساعات الصوم 13 ساعة و30 دقيقة، السحور 2:15، إمساك 4:15، الإفطار وصلاة المغرب 6:05.

- الإثنين 18 مارس الموافق 8 رمضان

مدة ساعات الصوم 13 ساعة و31 دقيقة، السحور 2:14، إمساك 4:14، الإفطار وصلاة المغرب 6:05.

- الثلاثاء 19 مارس الموافق 9 رمضان

مدة ساعات الصوم 13 ساعة و33 دقيقة، السحور 2:13، إمساك 4:13، الفجر 4:33، الإفطار وصلاة المغرب 6:06.

- الأربعاء 20 مارس الموافق 10 رمضان

مدة ساعات الصوم 13 ساعة و35 دقيقة، السحور 2:12، إمساك 4:12، الفجر 4:32، الإفطار وصلاة المغرب 6:07.

- الخميس 21 مارس الموافق 11 رمضان

مدة ساعات الصوم 13 ساعة و37 دقيقة، السحور 2:10، إمساك 4:10، الفجر 4:30، الإفطار وصلاة المغرب 6:07.

- الجمعة 22 مارس الموافق 12 رمضان

مدة ساعات الصوم 13 ساعة و39 دقيقة، السحور 2:09، الإفطار وصلاة المغرب 6:08.

- السبت 23 مارس الموافق 13 رمضان

مدة ساعات الصوم 13 ساعة و40 دقيقة، السحور 2:08، إمساك 4:08، الإفطار وصلاة المغرب 6:08.

- الأحد 24 مارس الموافق 14 رمضان

مدة ساعات الصوم 13 ساعة و43 دقيقة، السحور 2:06، إمساك 4:06، الإفطار وصلاة المغرب 6:09.

- الإثنين 25 مارس الموافق 15 رمضان

مدة ساعات الصوم 13 ساعة و45 دقيقة، السحور 2:05، الإفطار وصلاة المغرب 6:10.

- الثلاثاء 26 مارس الموافق 16 رمضان

مدة ساعات الصوم 13 ساعة و46 دقيقة، السحور 2:04، الإفطار وصلاة المغرب 6:10.

- الأربعاء 27 مارس الموافق 17 رمضان

مدة ساعات الصوم 13 ساعة و49 دقيقة، السحور 2:02، الفجر 4:22، صلاة المغرب 6:11.

- الخميس 28 مارس الموافق 18 رمضان

مدة ساعات الصوم 13 ساعة و50 دقيقة، السحور 2:01، إمساك 4:01، الفجر 4:21، الإفطار وصلاة المغرب 6:11.

- الجمعة 29 مارس الموافق 19 رمضان

مدة ساعات الصوم 13 ساعة و52 دقيقة، السحور 2:00، إمساك 4:00، الفجر 4:20، الإفطار وصلاة المغرب 6:12.

- السبت 30 مارس الموافق 20 رمضان

مدة ساعات الصوم 13 ساعة و55 دقيقة، السحور 1:58، إمساك 3:58، الفجر 4:18، الإفطار وصلاة المغرب 6:13.

- الأحد 31 مارس الموافق 21 رمضان

مدة ساعات الصوم 13 ساعة و56 دقيقة، السحور 1:57، إمساك 3:57، الفجر 4:17، الإفطار وصلاة المغرب 6:13.

- الإثنين 1 أبريل الموافق 22 رمضان

مدة ساعات الصوم 13 ساعة و58 دقيقة، السحور 1:56، إمساك 3:56، الفجر 4:16، الإفطار وصلاة المغرب 6:14.

- الثلاثاء 2 أبريل الموافق 23 رمضان

مدة ساعات الصوم 14 ساعة، السحور 1:54، إمساك 3:54، الفجر 4:14، الإفطار وصلاة المغرب 6:14.

- الأربعاء 3 أبريل الموافق 24 رمضان

مدة ساعات الصوم 14 ساعة ودقيقتين، السحور 1:53، إمساك 3:53، الفجر 4:13، الإفطار وصلاة المغرب 6:15.

- الخميس 4 أبريل الموافق 25 رمضان

مدة ساعات الصوم 14 ساعة و4 دقائق، السحور 1:52، إمساك 3:52، الفجر 4:12، الإفطار وصلاة المغرب 6:16.

- الجمعة 5 أبريل الموافق 26 رمضان

مدة ساعات الصوم 14 ساعة و6 دقائق ، السحور 1:50، إمساك 3:50، الفجر 4:10، الإفطار وصلاة المغرب 6:16.

- السبت 6 أبريل الموافق 27 رمضان

مدة ساعات الصوم 14 ساعة و8 دقائق، السحور 1:49، إمساك 3:49، الفجر 4:09، الإفطار وصلاة المغرب 6:17.

- الأحد 7 أبريل الموافق 28 رمضان

مدة ساعات الصوم 14 ساعة و10 دقائق، السحور 1:48، إمساك 3:48، الفجر 4:08، الإفطار وصلاة المغرب 6:18.

- الإثنين 8 أبريل الموافق 29 رمضان

مدة ساعات الصوم 14 ساعة و12 دقيقة، السحور 1:46، إمساك 3:46، الفجر 4:06، الإفطار وصلاة المغرب 6:18.

- الثلاثاء 9 أبريل الموافق 30 رمضان

مدة ساعات الصوم 14 ساعة و14 دقيقة ، السحور 1:45، إمساك 3:45، الفجر 4:05، الإفطار وصلاة المغرب 6:19.