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موعد شهر رمضان 2024.. «البحوث الفلكية» تكشف التفاصيل

كتب:

أحمد أبوضيف
01:32 م | الثلاثاء 16 يناير 2024
البحوث الفلكية

البحوث الفلكية

أوضح الدكتور جاد القاضي، رئيس المعهد القومي للبحوث الفلكية والجيوفيزيقية التابع لوزارة التعليم العالي، أن الرأي النهائي لمواعيد بدء ونهاية الشهور الهجرية يكون لدار الإفتاء المصرية، موضحا أن موعد شهر رمضان 2024، تم تحديده فلكيا وفقا للحسابات التي أعدها المعهد، سيكون 11 مارس المقبل 2024، وعدد أيامه ستكون 30 يوما كاملة.

موعد شهر رمضان 2024

وقال رئيس المعهد القومي للبحوث الفلكية والجيوفيزيقية التابع لوزارة التعليم العالي، في تصريحات خاصة لـ«الوطن»، إن الحسابات الفلكية تشير إلى أن موعد شهر رمضان 2024 سيكون موحدا في غالبية الدول العربية والإسلامية، وفقا للدراسات التي جرى إعدادها من قبل المعهد.

تفاصيل ولادة هلال شهر رمضان 2024

وأضاف القاضي أن هلال شهر رمضان 2024 سيولد مباشرة بعد حدوث الاقتران في تمام الساعة 11.02 صباحا حسب التوقيت المحلي، وذلك يوم الأحد الموافق 29 شعبان 1445 هجريا، وهو يوم الرؤية .

وتابع أن الهلال الجديد سيبقي لمدة 12 دقيقة بعد غروب شمس ذلك اليوم «يوم الرؤية»، في مكة المكرمة وفي القاهرة 14 دقيقة، وفي باقي محافظات جمهورية مصر العربية سيبقي الهلال الجديد في سمائها لمدة تتراوح مابين 13-15 دقيقة، أما في العواصم والمدن العربية والإسلامية فسيبقي الهلال الجديد بعد غروب شمس ذلك اليوم لمدة تتراوح مابين 4 إلى 22 دقيقة، على أن تكون غرة شهر رمضان المعظم 1445 هجريا  فلكلياُ، يوم الاثنين 11 مارس المقبل.

 

 

 

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أحمد أبوضيف
بقلم أحمد أبوضيف

محرر شئون الجامعات ووزارة التعليم العالي والبحث العلمي.