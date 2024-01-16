كم يتبقى على شهر الصيام 2024؟.. اللهم بلغنا رمضان

يتحرى المسلمون في جميع بقاع الأرض حلول شهر رمضان بفارغ الصبر، كونه شهر فضيل ذكره الله تعالى في القرآن الكريم، وورد فيه عدد كبير من الأحاديث، النبوية، لذلك يبحث كثيرون عن عدد الأيام المتبقية على شهر الصيام 2024، مرددين «اللهم بلغنا رمضان».

الأيام المتبقية على شهر الصيام.. اللهم بلغنا رمضان

ومع حلول شهر رجب، يردد المسلمون دعاء النبي صلى الله عليه وسلم «اللهم بلغنا رمضان»، وحول الإجابة عن سؤال كم يتبقى على شهر الصيام 2024، فإنه بعد دخول شهر رجب فلا يفصل المسلمين عن رمضان سوى عدة أسابيع، إذ يوافق غرة شهر رمضان وفق الحسابات الفلكية الاثنين 11 مارس 2024، وبالتالي فإنه المتبقي على الشهر الفضيل 56 يوما.

ويحرص قطاع كبير من المسلمين على استغلال شهر رجب بالعبادات والصيام والقيام، كونه من الأشهر الحرم الذي ذكرها الله عز وجل في كتابه العزيز، كما ورد ذكره وفضل الأعمال الصالحة فيه والتقرب إلى الله في السنة النبوية.

فضل شهر رجب

وحول فضل الأعمال في شهر رجب هو ما ورد في فضله من السُنَّة: ما رواه النسائي وغيره من حديث سيدنا أُسَامَةَ بن زَيْدٍ رضي الله عنهما، قَالَ: قُلْتُ: يَا رَسُولَ اللهِ، لَمْ أَرَكَ تَصُومُ مِنَ شَهْرٍ مِنَ الشُّهُورِ مَا تَصُومُ مِنْ شَعْبَانَ، قَالَ: «ذَلِكَ شَهْرٌ يَغْفُلُ النَّاسُ عَنْهُ بَيْنَ رَجَبَ وَرَمَضَانَ».