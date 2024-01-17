برلماني: الدولة المصرية قيادة وشعبا تدعم القضية الفلسطينية

قال النائب عمرو هندي، عضو مجلس النواب عن حزب مستقبل وطن، إن الدولة المصرية لم ولن تتوانى عن تقديم يد العون للأشقاء الفلسطينيين، لأنها قيادة وشعبا تدعم القضية، والأيام الأخيرة أكدت ذلك، وبمناسبة مرور 100 يوم على الحرب الغاشمة والتطهير العرقي الذى تقوم به دولة الاحتلال فى صمت غريب من المجتمع الدولي، الدولة المصرية كانت على قدر المسئولية.

الدولة المصرية

أكد «هندي» في بيان، أن الدولة المصرية خلال هذه الفترة تعمل على دعم القضية بمختلف الاتجاهات، بداية من تقديم يد العون والمساعدة للأشقاء الفلسطينيين، حيث إن المستشفيات المصرية بما تملكه من قدرات وكوادر، عملت ولا تزال على تقديم العناية الصحية للأشقاء الفلسطينيين، خاصة أن نفاد الوقود بقطاع غزة وحصار الاحتلال الإسرائيلي، أخرج كل مستشفيات غزة من الخدمة، والدولة تبذل جهودًا واسعة لإنهاء معاناة أهالي قطاع غزة، وأن مصر الدولة الوحيدة التي سعت لإنقاذ أطفال الأورام بقطاع غزة، واستقبالهم للعلاج.

مئات الجرحى والمصابين

أشار عضو مجلس النواب، إلى أن المستشفيات المصرية استقبلت مئات الجرحى والمصابين الفلسطينيين، عبر معبر رفح، لتلقي العلاج والرعاية الصحية في المستشفيات المصرية، ما يأتي تأكيدا لدور مصر الثابت والفاعل، في دعم الشعب الفلسطيني بشكل مستمر، ما يؤكد أن مصر لم ولن تتوانى عن تقديم كل سبل الدعم لرفع المعاناة عن الأشقاء الفلسطينيين، وتذليل كل العقبات لدعمهم، في ظل ما يواجهونه من عدوان إسرائيلي غاشم، وانتهاك لكل الحقوق الإنسانية.