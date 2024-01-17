بينهم يوسف ولوط.. من هم الأنبياء الذين عاشوا على أرض فلسطين المقدسة؟

شهدت أراضي فلسطين المقدسة، مرور عدد من الأنبياء عليها خلال رحلتهم الدعوية لعبادة الله والتوحيد به، حيث كانت فلسطين مستقرًا لهم، خطوا على أراضيها بأقدامهم الطاهرة، وعاشوا فيها وهاجروا إليها، لتصبح بذلك أرض الأنبياء المباركة، التي قال عنها الله في نص قرآني: «سبحان الذي أسرى بعبده ليلا من المسجد الحرام إلى المسجد الأقصى الذي باركنا حوله».

ونستعرض أبرز الأنبياء الذين عاشوا في أراضي فلسطين المقدسة، وفقًا لما ورد في الكتب السماوية وكتب التراث الديني، في مقدمتها كتاب «قصص الأنبياء» للإمام الحافظ إسماعيل بن كثير.

سيدنا إبراهيم

سكن سيدنا إبراهيم في فلسطين، وكان مثالًا للشخص الصبور المخلص في دعوة قومه لعبادة الله، إذ تحمل كثير من الأذى منهم، حتى أنهم ألقوه في النار، لذا جاء قول الله تعالى: (قُلْنَا يَا نَارُ كُونِي بَرْدًا وَسَلَامًا عَلَىٰ إِبْرَاهِيمَ).

سيدنا صالح

من الأنبياء الذين عاشوا في فلسطين، وقد ذكرت قصته في سورة الشعراء بالقرآن الكريم مع قوم ثمود، الذين سكنوا ما بين تبوك والحجاز، وتمثلت دعوته إليهم كسائر الأنبياء إلى التوحيد والإيمان بالله.

سليمان عليه السلام

سليمان من الأنبياء الذين بعثهم الله لبني إسرائيل لنشر دعوة التوحيد والإيمان بالله، وتميز بالعديد من الصفات، كسرعة البديهة والذكاء الشديد، كما منحه الله هبة فهم لغة الحيوانات والتحدث معها، ويُصنف ضمن الأنبياء الذين مروا بفلسطين خلال دعوتهم وعاشوا بها.

سيدنا لوط

عاش سيدنا لوط عليه السلام أيضًا في فلسطين، وقد أرسله الله إلى قوم لوط، الذين كانوا يرتكبون جميع أنواع الفواحش والمعاصي لدعوتهم للتوبة إلى الله.

سيدنا يعقوب

عاش سيدنا يعقوب عليه السلام في فلسطين، وهو نبي الله الذي أرسله لبني إسرائيل لدعوتهم لعبادة الله والإيمان به، وقد امتدحه الرسول صلى الله عليه وسلم في قوله: (الكريمُ، ابنُ الكريمِ، ابنِ الكريمِ، ابنِ الكريمِ، يوسفُ بنُ يعقوبَ بنِ إسحاقَ بنِ إبراهيمَ عليهم السَّلامُ).

سيدنا يوسف

يأتي سيدنا يوسف على قائمة الأنبياء الذين عاشوا في فلسطين، وقد بُعث مثل والده يعقوب لهداية بني إسرائيل، وتعتبر قصة سيدنا يوسف من أكثر القصص المؤثرة، نظرًا لتعرضه للكثير من الأذى والمحن من قبل أخوته وامرأة العزيز.

سيدنا زكريا

عاش سيدنا زكريا عليه السلام في فلسطين، وقد بعثه الله إلى بني إسرائيل لدعوتهم لطاعة الله، بعدما انتشرت بينهم المعاصى والقتل.

سيدنا داوود

كان سيدنا داوود من أقرب الأنبياء إلى الله بالطاعات والعبادات، وعرف عنه مجموعة من الصفات المميزة، إذ كان قائدا ناجحا ذوو علم واسع، وصُنف كذلك ضمن الأنبياء الذين عاشوا في فلسطين.

سيدنا موسى

ولد سيدنا موسى عليه السلام في ظروف صعبة، عندما كان يُقتل جميع الأطفال الذكور بأمر من فرعون، بسبب خوفه على الحكم، لكن أراد الله أن ينجيه، ويصبح أحد الأنبياء الذين نشروا دعوة الله في الأرض، وكانت فلسطين من الأماكن التى عاش فيها وتردد عليها.

سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم

مر النبي محمد صلى الله عليه وسلم على أرض فلسطين المقدسة خلال رحلة الإسراء والمعراج، حيث أسرى بالنبى من مكة إلى بيت المقدس بفلسطين، ثم عرج إلى السماء، وعاد إلى وطنه مرة أخرى، وعاش ودفن في المدينة المنورة.