نتيجة الصف الخامس الابتدائي بالمحافظات.. اعرف موعدها وطرق الحصول عليها

أعلنت مختلف المديريات نتيجة الصف الخامس الابتدائي بالمحافظات، بعد انتهاء عمليات التصحيح لجميع المواد، إذ بدأت قبل أيام رصد درجات الامتحان، جاء ذلك بالتزامن مع التساؤلات العديدة لدى أولياء الأمور حول نتيجة الصف الخامس والسادس الابتدائي.

موعد إعلان نتيجة الصف الخامس الابتدائي بالمحافظات

وأعلنت مديريات التربية والتعليم، أن نتيجة الصف الخامس الابتدائي بالمحافظات متاحة الآن على المواقع التعليمية الخاصة بكل محافظة، من خلال إدخال رقم الجلوس الخاص بالطالب، إذ يظهر من خلال الموقع درجات الطالب في مختلف المواد الدراسية، بالإضافة إلى النسبة المئوية المتعلقة بكل مادة.

نتيجة الصف الخامس الابتدائي بالمحافظات

كما أعلنت مديريات التربية والتعليم بالمحافظات أن نتيجة الصف الخامس الابتدائي تظهر أيضا بالألوان، إذ إن هناك عدة ألوان لدرجات الطالب ويدل كل لون على تقدير الطالب في المادة الدراسية، وجاءت كالآتي:-

- اللون الأزرق يدل أن الطالب فاق التوقعات في اكتساب المعارف والمهارات بنسبة من 85 إلى 100.

- اللون الأخضر، يشير أن الطالب حصل على نسبة معارف ومهارات من 65 لأقل من 85.

- اللون الأصفر: يوضح أن الطالب بحاجة إلى بعض الدعم إذ حصل على نسبة من 50 لأقل من 65

- اللون الأحمر: يشير أن الطالب لم يتقن المعارف والمهارات، ولا زال بحاجة إلى الكثير من الدعم إذ حصل على نسبة من 1 لأقل من 50.