محافظ شمال سيناء يستقبل وفدا من الهلال الأحمر الليبي

استقبل اللواء دكتور محمد عبد الفضيل شوشة، محافظ شمال سيناء، اليوم، وفد الهلال الأحمر الليبي، وذلك في مكتبه بمدينة العريش، بحضور الدكتور خالد زايد، رئيس فرع الهلال الأحمر المصري بشمال سيناء.

واكد الدكتور محمد الحداد، رئيس القافلة، أنّ الهلال الأحمر الليبي، قدم 11 سيارة إسعاف مجهزة لصالح قطاع غزة، مشيدًا بالدور المصري تجاه القضية الفلسطينية.

ليبيا قدمت 1300 طن مساعدات لغزة

وأضاف «الحداد» أنّ ليبيا قدمت 1300 طن من المساعدات المتنوعة عن طريق البر، و45 طنًا على متن طائرتين وصلتا إلى مطار العريش الدولي، مؤكدًا: «قضية فلسطين قضيتنا».

بدوره، ثمن المحافظ، الدور الليبي في تقديم المساعدات المتنوعة إلى الأشقاء الفلسطينيين في قطاع غزة، لافتًا إلى أنّ المساعدات تصل إلى محافظة شمال سيناء عبر 3 مسارات وهي «شاحنات عبر الطريق البري، السفن عبر ميناء العريش البحري، الطائرات عبر مطار العريش الدولي».

كيفية عمل سيارات الإسعاف

وتفقد المحافظ، يرافقه الوفد الليبي، سيارات الإسعاف واستمع إلى شرح من الوفد حول كيفية عمل تلك السيارات والأجهزة الحديثة التي تحتوي عليها.