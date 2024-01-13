رئيس مجلس الإدارة:

د. محمود مسلم

رئيس التحرير:

مصطفى عمار

محافظ شمال سيناء يستقبل وفدا من الهلال الأحمر الليبي

كتب:

حسين إبراهيم
08:08 م | السبت 13 يناير 2024
الوفد الليبي بالعريش

الوفد الليبي بالعريش

استقبل اللواء دكتور محمد عبد الفضيل شوشة، محافظ شمال سيناء، اليوم، وفد الهلال الأحمر الليبي، وذلك في مكتبه بمدينة العريش، بحضور الدكتور خالد زايد، رئيس فرع الهلال الأحمر المصري بشمال سيناء.

واكد الدكتور محمد الحداد، رئيس القافلة، أنّ الهلال الأحمر الليبي، قدم 11 سيارة إسعاف مجهزة لصالح قطاع غزة، مشيدًا بالدور المصري تجاه القضية الفلسطينية.

ليبيا قدمت 1300 طن مساعدات لغزة

وأضاف «الحداد» أنّ ليبيا قدمت 1300 طن من المساعدات المتنوعة عن طريق البر، و45 طنًا على متن طائرتين وصلتا إلى مطار العريش الدولي، مؤكدًا: «قضية فلسطين قضيتنا».

بدوره، ثمن المحافظ، الدور الليبي في تقديم المساعدات المتنوعة إلى الأشقاء الفلسطينيين في قطاع غزة، لافتًا إلى أنّ المساعدات تصل إلى محافظة شمال سيناء عبر 3 مسارات وهي «شاحنات عبر الطريق البري، السفن عبر ميناء العريش البحري، الطائرات عبر مطار العريش الدولي».

كيفية عمل سيارات الإسعاف

وتفقد المحافظ، يرافقه الوفد الليبي، سيارات الإسعاف واستمع إلى شرح من الوفد حول كيفية عمل تلك السيارات والأجهزة الحديثة التي تحتوي عليها.

اقرأ المزيد:

المقاولون العرب تنفذ جسرين في مدينة درنة ضمن «إعادة إعمار ليبيا»

«الغرف التجارية» تبحث فرص مساهمة الشركات المصرية في إعادة إعمار ليبيا

سناء منصور: مواقف المصريين معروفة من أهالي غزة ولا يمكن التشكيك فيها

«الغد»: مصر لم تغلق معبر رفح لحظة واحدة.. وقدمت 80% من مساعدات غزة

محافظ شمال سيناء يؤكد دعمه للمبادرات المجتمعية لخدمة المواطنين

انخفاض درجات الحرارة ورياح شديدة تضرب شمال سيناء
بقلم حسين إبراهيم