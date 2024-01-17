نتيجة الصف الخامس الابتدائي 2024 الترم الأول في محافظة كفر الشيخ

ينتظر الآلاف من الطلاب نتيجة الصف الخامس الابتدائي 2024 الترم الأول محافظة كفر الشيخ، والتي ستُعلن عقب رصدها بشكل نهائي ضمن كشوف ورقية تشمل نتائج جميع المدارس في نطاق المحافظة، حيث يتم الإعلان عنها عقب ذلك.

نتيجة الصف الخامس الابتدائي 2024 الترم الأول محافظة كفر الشيخ

وأكد مصدر مطلع في مديرية التربية والتعليم بمحافظة كفر الشيخ، لـ«الوطن»، أن نتيجة الصف الخامس الابتدائي 2024 الترم الأول محافظة كفر الشيخ يُجرى رصدها، تمهيدا لمراجعة كشوف ونتائج الطلاب بشكل نهائي، وذلك قبل إعلانها داخل المدارس على نطاق المحافظة، وذلك في 22 يناير الجاري، ثم يتم توزيعها على المدارس في الإدارات التعليمية المختلفة حتى يستطيع الطالب الحصول على نتيجة الصف الخامس الابتدائي بسهولة ويسر.

نتيجة الصف الخامس الابتدائي بالاسم أو رقم الجلوس

وأشار المصدر إلى أن طلاب الصف الخامس الابتدائي في محافظة كفر الشيخ، سيحصلون على نتائج الترم الأول من خلال المدرسة التابع لها كل طالب، وذلك من خلال الاسم ورقم الجلوس.