جامعة أسوان تستقبل وفدا من وزارة الأوقاف لبحث التعاون وتدريب الأئمة

استقبل الدكتور لؤي نصرت، نائب رئيس جامعة أسوان لشؤون التعليم والطلاب، وفدًا من وزارة الأوقاف برئاسة الشيخ حنفي دياب، وكيل وزارة الأوقاف بأسوان، في زيارة تهدف إلى تعزيز التعاون بين الجامعة والوزارة في مجال تدريب الأئمة والوعاظ.

وناقش الحضور عقد ورش تدريبية لـ50 إمامًا وخطيبًا من مديرية أوقاف أسوان في مجال اللغة العربية، تستمر الدورة لمدة أربعة أيام، ومن المقرر أن تُعقد في إحدى قاعات كلية الهندسة بجامعة أسوان، بنهاية شهر يناير الحالي.

وأعرب الدكتور لؤي سعد الدين نائب رئيس جامعة أسوان، عن أهمية هذه الدورات التدريبية، ودورها في تعزيز التعاون المثمر بين الجامعة ووزارة الأوقاف.

وأشار إلى أن المحاضرات ستُقدم من أساتذة متخصصين من جامعة أسوان، يمثلون كليات دار العلوم والآداب والتربية.

وحضر اللقاء الشيخ أحمد حسن، مدير الدعوة بالأوقاف، والشيخ محمود فخر الدين، رئيس قسم الدعوة، والشيخ عبدالله طه، رئيس شؤون المساجد، بالإضافة إلى الدكتور محمد عيد، مدير مركز المعلومات والشبكات بجامعة أسوان.