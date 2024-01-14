جامعة أسوان: تطبيق منظومة الاختبارات الإلكترونية لتوفير الوقت والجهد على الطلاب

أكد الدكتور أيمن محمود عثمان، رئيس جامعة أسوان، أن هناك دعمًا من الدولة لمنظومة التعليم العالي والجامعات، في مجال التحول الرقمي، وفقًا لرؤيتها 2030؛ للنهوض بالعملية التعليمية والبحثية.

وأوضح «عثمان» في بيان، أن جامعة أسوان تعمل على تطبيق منظومة الاختبارات الإلكترونية، لتوفير الوقت والجهد بشكل كبير على الطلاب، خاصة في الكليات العلمية والعملية، مثل كلية الطب والتمريض، التي ستتطبق تدريجيًا على باقي كليات الجامعة.

وأشار إلى أنّ التطور الذي تشهده جامعة أسوان في جميع المستويات، بفضل دعم الدولة غير المسبوق، لأن الحفاظ على القمة أصعب من الوصول إليها، ويأتي ذلك في إطار ما تشهده الجامعة من تطوير في منظومة البحث العلمي، والمنظومة التعليمية بالجامعة.

وقال الدكتور أيمن محمود عثمان، إن الجامعة تشهد تطورات كبيرة، من حيث المعامل إذ يشهد مركز الاختبارات الإلكترونية الجديد، الذي تأسس في عام 2022، طفرة في مجال البحث، يضم 7 معامل بسعة 220 جهاز كمبيوتر؛ لأداء الاختبارات للطلاب.

من جانبه يواصل الدكتور لؤي سعد الدين نصرت، نائب رئيس جامعة أسوان لشؤون الطلاب، جولاته داخل لجان الامتحانات؛ لمتابعة سيرها والوقوف على مطالب واستفسارات الطلاب، وتقديم كافة أوجه الدعم لهم.