جامعة أسوان تطلق ورش عمل حول التغيرات المناعية وتأثيرها على الأمراض

نظمت جامعة أسوان، ورشات عمل لمناقشة التغيرات المناعية وتأثيرها على الأمراض في مستشفى الباطنة التخصصي الجديد، بحضور عدد كبير من الشخصيات البارزة في مجال الطب والبحث العلمي.

وأكد الدكتور أيمن محمود عثمان، رئيس جامعة أسوان، في كلمته خلال افتتاح الورشة، على أهمية هذه الشراكة في تعزيز المعرفة والبحث العلمي في مجال المناعة والأمراض المناعية.

وأشار إلى أن جامعة أسوان تسعى لاحتضان المؤتمرات والورش العلمية المختلفة، بهدف تعزيز تصنيفها العلمي والحصول على مراكز متقدمة على المستوى المحلي والعالمي.

من جانبه، أشاد الدكتور محمد عبدالعزيز عرابي، نائب رئيس الجامعة، بأهمية هذا المؤتمر في إطار خطة التطوير الشاملة للجامعة في مجال البحث العلمي والتعليم مؤكدا على أهمية التعاون الدولي في تحقيق التقدم والتطور في قطاع التعليم والبحث العلمي والطبي.

شراكة بين جامعة أسوان وجامعات أوروبية

من جانبه، أشار الدكتور محمد زكي الدهشوري، عميد كلية الطب، إلى أهمية التعاون المشترك بين جامعة أسوان والجامعات الأوروبية في تطوير البرامج التعليمية والبحثية في مجال الصحة والمناعة.

وتضمنت جلسات الورشة محاضرات ومناقشات حول التغيرات المناعية وتأثيرها على الأمراض المناعية، وتطورات البحث العلمي في هذا المجال وكذلك تسليط الضوء على أحدث التقنيات والأدوات المستخدمة في دراسة وفهم التغيرات المناعية، وتأثيرها على الصحة العامة.

تعزيز جودة البحث العلمي

وتعد هذه الورشة خطوة هامة نحو تعزيز البحث العلمي والتعاون الدولي في مجال الصحة والمناعة ومن المتوقع أن تسهم النتائج والتوصيات التي تم الوصول إليها في هذه الورشة في تطوير السياسات الصحية وتعزيز الرعاية الصحية ومكافحة الأمراض المناعية.