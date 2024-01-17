توزيع درجات اللغة العربية للصف الثالث الإعدادي 2024 في الإسكندرية

يبحث أولياء الأمور والطلاب عن توزيع درجات اللغة العربية للصف الثالث الإعدادي 2024 محافظة الإسكندرية، حيث يساعدهم ذلك على المراجعة وتحديد ما سيحصلون عليه من درجات في أول أيام امتحانات الفصل الدراسي الأول.

توزيع درجات اللغة العربية للصف الثالث الإعدادي

توزيع درجات اللغة العربية للصف الثالث الإعدادي 2024، تناوله محمد إبراهيم مدرس اللغة العربية ومدير مجمع مدارس طلائع العجمي الرسمية لغات بإدارة العجمى التعليمية بالإسكندرية لـ«الوطن»، حيث ذكر أنه بناء على ما جاء في نشرة وزارة التربية والتعليم، فإن توزيع درجات اللغة العربية تضمن التعبير الإبداعى 5 درجات درجات، والتعبير الوظيفي درجتين، والقراءة من كتاب المدرسة 3 درجات، والقراءة المتحررة 3 درجات.

توزيع درجات اللغة العربية للصف الثالث الإعدادي

ويضيف «إبراهيم»، بأن توزيع درجات اللغة العربية لباقي الأفرع تضمن قصة طموح جارية 3 درجات، والنصوص تضمنت النص النثري الإجباري 5 درجات، والنص الشعري الاختياري 5 درجات، والنحو 10 درجات، والخط درجتين، والإملاء درجتين، وبذلك يكون إجمالي مجموع الدرجات لمادة اللغة العربية للفصل الدراسي الأول 40 درجة.