وكيل «تعليم كفر الشيخ» يكرم مسؤول اللامركزية في البرلس: نموذج يُحتذى به

كرّم محمد عبدالله، وكيل وزارة التربية والتعليم، في محافظة كفر الشيخ، بمكتبه بديوان عام مديرية التربية والتعليم، محمد إبراهيم سودان مسؤول اللامركزية بإدارة برج البرلس، وذلك لما قدمه من جهد وعطاء مميز في عملة، والذي جعل منه نموذجاً يحتذى به استحق من خلاله الإشادة من قبل مديرة إدارة برج البرلس الدكتورة داليا محيي.

جهد كبير يستحق التقدير

وقدم وكيل وزارة التربية والتعليم في محافظة كفر الشيخ، الشكر للمحتفى به تقديراً وامتنانا لما قدمة معرباً عن سعادته بتكريم أي نموذج مميز يضع لبنه في نجاح إدارته وتحقيق أهدافها التربوية والتعليمية متمنيا له حياة سعيدة هانئة في رحاب أسرته، مشيرا أن العمل الجاد بقابل بالتكريم والشكر أمام الجميع.

نماذج مشرفة متميزة بالحقل التعليمي

وأشار إلى أن الحقل التعليمي من خلال عدد 13 إدارة تعليمية علي نطاق محافظة كفر الشيخ، به العديد من العاملين، والمدرسين، الأكفاء الذين يجتهدون في عملهم لخدمة العملية التعليمية كلا في إدارته التعليمية، بما يصب في رفعت العملية التعليمية والتي تصب لصالح الطلاب ومصر.