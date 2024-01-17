«صحة مطروح»: تقديم 2.3 مليون خدمة علاجية في 9 مستشفيات خلال 2023

أعلن الدكتور مبروك سالم وكيل وزارة الصحة بمطروح، أن مستشفيات القطاع العلاجي بالمحافظة، وعددها 9 مستشفيات حكومية بمراكز المدن، بتقديم 2 مليون و343 ألف خدمة علاجية خلال عام 2023.

تخصصات الخدمات الطبية للمرضى بالمستشفيات

وقال وكيل وزارة الصحة بمطروح، اليوم، إن الخدمات العلاجية جري تقديمها من خلال أقسام الاستقبال والطوارئ والعنايات المركزة والكلي الصناعي والحضانات والعيادات الخارجية والعلاج الطبيعي وإجراء التحاليل الطبية والأشعة والمناظير والعمليات الجراحية بواقع 2.342.968 خدمة طبية.

تطوير مستشفيي الصدر والحميات وعمليات جراحية

وأضاف وكيل وزارة الصحة أنه يجرى تطوير مستشفى الصدر والحميات بنسبة تنفيذ تجاوزت 95%، وجري توقيع الكشف الطبي على عدد 927 ألف و172 مريض بالعيادات الخارجية بالمستشفيات، وتقديم الخدمات الطبية لعدد 445 ألف و757 مريض بأقسام الإستقبال والطوارئ، وعدد 34 ألف و813 مريض بالأقسام الداخلية، وإجراء 12 ألف و 354 عملية جراحية للمرضى ما بين ذات مهارة، وعمليات كبرى ومتوسطة وصغرى، وإجراء 32 الف و 325 تدخل جراحى بسيط بالاستقبال والطوارئ والعيادات الخارجية، وتقديم الخدمات الطبية لعدد 3051 مريض بوحدات العنايات المركزة، والخدمة الطبية لـ 2630 طفل مبتسر بأقسام الحضانات بالمستشفيات، وإجراء 523 ألف و384 من التحاليل الطبية بمعامل المستشفيات التابعة لمديرية الصحة بمحافظة مطروح.

أشعة وغسيل كلوي

كما أجريت 172 ألفا و 618 حالة أشعة، وإجراء 36 الف و310 جلسة غسيل كلوي لمرضى الكلى بوحدات الكلى الصناعي، وإجراء عدد 51 الف و 303 جلسة للمرضي بأقسام العلاج الطبيعي، وإجراء عدد 1534 جلسة علاج كيماوى للمرضي بقسم الأورام.