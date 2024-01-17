إجراء امتحانات الشهادة الإعداية بالشرقية غدا

تبدأ خلال ساعات إجراءات امتحانات الشهادة الإعدادية 2024 في الشرقية في صباح غدا الخميس الموافق 18 يناير عل. أن يؤدي الطلاب امتحانات مواد اللغة العربية، التربية الدينية والخط والإملاء.

وأعلن محمد رمضان، وكيل وزارة التربية والتعليم بمحافظة الشرقية، انطلاق امتحانات الشهادة الإعدادية 2024 في المحافظة، خلال ساعات، مشيرا إلى الانتهاء من كل الاستعدادات اللازمة لأداء الطلاب امتحانات التيرم الأول في كل الإدارات التعليمية في المحافظة.

وأوضح وكيل الوزارة، أن جدول امتحانات الشهادة الإعدادية 2024 بالشرقية، يبدأ من الخميس 18 يناير الجاري، على أن يكون الخميس 25 من الشهر ذاته آخر أيام امتحانات الشهادة الإعدادية.

وأضاف أن أيام جدول امتحانات الشهادة الإعدادية كالتالي:

الخميس 18 يناير يؤدي الطلاب امتحانات اللغة العربية والتربية الدينية ومادتي الخط والإملاء، بينما يؤدي الطلاب يوم الأحد 21 يناير، مادتي الكمبيوتر وتكنولوجيا المعلومات والجبر والإحصاء.

جدول امتحانات الشهادة الإعدادية 2024

فيما يؤدي طلاب الشهادة الإعدادية بالشرقية يوم 22 يناير الموافق الاثنين اللغة الأجنبية، بينما يؤدي الطلاب يوم الثلاثاء 23 يناير مادتي الهندسة والتربية الفنية، كما يؤدي الطلاب امتحان مادة العلوم يوم الأربعاء 24 يناير مادة العلوم على أن يكون يوم الخميس 25 يناير آخر أيام امتحانات الشهادة الإعدادية بالشرقية 2024 وتكون امتحان مادة الدراسات الاجتماعية.