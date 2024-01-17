جامعة الأقصر تجدد التعاون مع «إنرووت للتنمية» لتقديم خدمات الطلاب

وقع الدكتور حمدي محمد حسين، رئيس جامعة الأقصر، والدكتور هاني السلاموني، المدير التنفيذي لمؤسسة إنرووت للتنمية، تجديد اتفاقية التعاون بين الجامعة، ومؤسسة إنرووت، وذلك بحضور الدكتور قرشي سعدي، مدير حاضنة مسار بجامعة الأقصر، والأستاذ وليد علي، مسؤول المشروع بمؤسسة إنرووت للتنمية.

وأكد الدكتور حمدي محمد حسين، أن جامعة الأقصر تفتح ذراعيها لجميع المؤسسات والهيئات لخدمة الطلاب والمجتمع المحلي في محافظة الأقصر ومحافظات الصعيد.

تنفيذ المشروعات التنموية

وقال المدير التنفيذى لمؤسسة إنرووت للتنمية، إن المؤسسة تفتخر بالشراكة مع جامعة الأقصر على مدار خمس سنوات، شهدت العديد من النجاحات من خلال التعاون الفعال في تنفيذ مشروع مسار والعديد من المشروعات التنموية التي تهدف لدعم الشباب والسيدات بمحافظة الأقصر ودعم رواد الأعمال الشباب، وتنمية الاقتصاد المحلي بمحافظة الأقصر بما يتماشى مع جهود الدولة وخطة مصر 2030.

وأضاف «السلاموني»، أن إنرووت تفتخر بسنوات النجاح الماضية، وتتطلع للمزيد من النجاحات بالتعاون مع جامعة الأقصر، والعمل لخدمة شباب وسيدات محافظة الأقصر وصعيد مصر.