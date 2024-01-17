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رئيس «صحة الشيوخ»: مصر تدعم الحفاظ على أرواح الشعب الفلسطيني

كتب:

محمد أيمن سالم
05:04 م | الأربعاء 17 يناير 2024
الدكتور علي مهران

الدكتور علي مهران

قال النائب الدكتور علي مهران، رئيس لجنة الصحة والسكان بمجلس الشيوخ، إن الدولة المصرية بقيادة الرئيس عبدالفتاح السيسي نجحت في استقبال الجرحى الفلسطينيين لتلقي العلاج في المستشفيات المصرية، وذلك خلال 100 يوم متواصل، ما يُعد تأكيدا على دعم مصر لحقوق الإنسان والحفاظ على أرواح المدنيين الأبرياء من الشعب الفلسطيني.

موقف الدولة المصرية

وأوضح مهران، في بيان له، أن موقف الدولة المصرية في دعم القضية الفلسطينية ثابت وواضح، ولن يستطيع أن يزايد على موقف مصر في دعم القضية الفلسطينية وتقديم كل المساعدات الإنسانية والطبية والإغاثية للشعب الفلسطيني.

لقاءات واتصالات

وأكد رئيس لجنة الصحة والسكان بالشيوخ، أن الدولة المصرية تتبنى رؤية واضحة وثابتة من خلال حل شامل وعادل بحل الدولتين ووقف التصعيد للحفاظ على أرواح المدنيين الأبرياء من الشعب الفلسطيني وظهر ذلك واضحا من خلال لقاءات واتصالات الرئيس السيسي مع قادة ورؤساء العالم لأن توسيع دائرة الصراع يمكن أن يحول الحرب الإقليمية من فلسطين إلى حرب عالمية.

وطالب النائب الدكتور علي مهران، بضرورة الضغط على المجتمع الدولي لوقف جرائم الحرب التي يرتكبها الاحتلال الإسرائيلي تجاه الشعب الفلسطيني الأعزل ومحاكمة الكيان الصهيوني أمام المحكمة الدولية بانتهاك القانون الدولي والقانون الدولي الإنساني والتشريعات الدولية.

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