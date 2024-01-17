رشا مهدي تبدأ تصوير «سر إلهي» للعرض في رمضان المقبل

بدأت الفنانة رشا مهدي اليوم تصوير أولى مشاهد مسلسلها الجديد «سر إلهي»، في مدينة 6 أكتوبر، وهو من تأليف أمين جمال، وإخراج رؤوف عبد العزيز.

المسلسل من المنتظر عرضه عبر قنوات الشركة المتحدة للخدمات الإعلامية خلال ماراثون شهر رمضان المقبل، وتشارك في بطولته روجينا، ومحمد ثروت.

رشا مهدي تشعل المنافسة في رمضان

وتعود رشا مهدي هذا العام بدور مختلف تماما عنها، بعد حضورها اللافت رمضان الماضي في مسلسل «الكتيبة 101» مع المخرج محمد سلامة.

مسلسل «سر إلهي» يقدم في 15 حلقة، من بطولة روجينا التي نشرت أمس القائمة الكاملة لأبطال مسلسلها سر إلهي حيث تضم القائمة بجانب روجينا كلا من أحمد مجدي ورنا رئيس ومحمد ثروت ومي سليم ومحمود الحديني ونهى عابدين وأحمد بدير وميمي جمال ومراد مكرم ومحمود حجازي ولأول مرة ابنة روجينا مريم أشرف زكي.

مسلسل «سر إلهي»

ويعد مسلسل «سر إلهي»، التعاون الثالث الذي يجمع روجينا، والمخرج رؤوف عبدالعزيز، بعدما حققا نجاحا كبيرا خلال العامين الماضيين رمضان 2022 بمسلسل انحراف، ورمضان 2023 بمسلسل ستهم.