استشاري علاقات يحذر من الكذب كصفة في شريك الحياة: «أصل الشرور»

قال عمرو عز، لايف كوتش واستشاري علاقات، إنَّ على الفتاة ترك أي علاقة والخروج منها فورا، خاصةً في بداياتها، عندما تكتشف في الشخص الذي معها بعض الصفات والخصال، أبرزها الكذب لأنه أصل الشرور، ومن يكذب نتوقع أنَّ أي فعل خاطىء سيصدر منه سيتملص من مسؤوليته.

وأضاف «عز»، في حواره ببرنامج «الستات مايعرفوش يكدبوا»، مع الإعلاميتين منى عبدالغني وإيمان عزالدين، والمُذاع على شاشة «قناة cbc»، أنَّه على الفتيات الحذر من الرجال الذين يبالغون في تصرفاتهم ويحاولون إظهار مشاعر غير حقيقية، مثل أن تكون الفتاة معه اليوم فيراها أفضل النساء وبعد ساعات قليلة تكون الأسوأ في ردة فعل مبالغة على أحد التصرفات أو المواقف التي لم تعجبه أو ترضيه فيها.

وتابع استشاري العلاقات: «الشك من أسوأ صفات الشريك، وهو يختلف تماماً عن الغيرة، فالشك اتهام صريح بينما الغيرة فبسبب أنَّ الرجل بالفعل يتضايق من التصرف بدون اتهام للطرف الآخر، والغيرة تكون على الشخص ولكن هناك من لا يثق في نفسه ويغار من شريكته لا عليها».

واستطرد: «الغيرة لا تتحول إلى شك إلا بتصرفات غير مسؤولة من الرجل أو المرأة، والشريك هنا يصبح شكاكاً بأدلة ومواقف حقيقية صدرت من الآخر، وهناك أشخاص بفعل تجارب سابقة سيئة ومؤلمة يفقدون الثقة في العلاقات ويتخوفون بشكل مرضي من الهجر أو فرض السيطرة أو أن تكون مشاعر الطرف الآخر زائفة وغير حقيقية، ما يتسبب في أزمة ثقة تنعكس على العلاقات التي يدخل فيها».