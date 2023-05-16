استشاري علاقات أسرية: تمكين المرأة ثقافيا واجتماعيًا أصبح ضرورة

قالت الدكتورة عزة زيان استشاري العلاقات الأسرية، إنّ استقرار الأسر في حاجة إلى مجهود غير عادي من جميع أفراد الأسرة، مثل الأب والأم والأبناء، موضحةً أن الأسرة هي مجموعة من الأفراد تعاهدوا على أداء الحقوق والواجبات شرعا أو قانونا أو شرطا، وأكبر تحدي يواجهها هو العولمة والثقافات الدخيلة.

تمكين المرأة ضرورة

وأكدت استشاري العلاقات الأسرية أن تمكين المرأة أمر واجب لافتة إلى ضرورة تمكينها ثقافيا وتعليميا والحفاظ على العادات والتقاليد، حتى تستغل أدوات قوتها بالشكل الأمثل.

تغير شكل الأسرة

وأضافت استشاري العلاقات الأسرية، خلال حوارها ببرنامج «صباح الخير يا مصر»، المذاع على القناة الأولى والفضائية المصرية، من تقديم الإعلاميين مصطفى كفافي ومنة الشرقاوي: «على مدار السنوات والعقود الماضية تغير شكل الأسرة، سواء العلاقات الإنسانية أو الاجتماعية فيما بينها، أو على المستوى الديموجرافي، حيث جرى ابتداع أشكال مختلفة من الزواج خارج أطر الشريعة والتشريعات».

العولمة من أكبر التحديات التي تواجه الأسرة المصرية

وتابعت استشاري العلاقات الأسرية، أن العولمة من أكبر التحديات التي تواجه الأسرة المصرية والعربية بشكل عام، حيث أصبحت الثقافات الغربية مسيطرة بشكل كبير على المجتمعات والأسر العربية، وهو ما أدى إلى حدوث خلل، وكل ذلك شيء مخطط، وليس بالصدفة.