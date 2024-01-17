استشاري علاقات أسرية: تقليل الطاقة المهدرة من أساسيات النجاح

قالت ياسمين ياقوت خبيرة العلاقات الأسرية، إن الطاقة المٌهدرة هي عبارة أن يُقدم الفرد فعلا بدون الحصول على مقابل، مثل إعطاء طاقة حب وامتنان ولا تكون متبادلة، لذلك يجب عند بدء علاقة أو هدف أو خطوة في الحياة تحديد النتيجة والعمل على الوصول إليها عن طريقة تحديد الطاقة والقوة اللازمة لها.

تحديد الأهداف والقدرات

وأضافت«ياقوت»، خلال مداخلة هاتفية عبر برنامج «السفيرة عزيزة» تقديم الإعلاميتين نهي عبد العزيز ورضوى حسن، المذاع عبر شاشة قنوات «dmc»، أنه يجب على الآباء تشجيع أبنائهم على تحديد أهدافهم وتحمل المسؤولية في النجاح، وتحديد قدرتهم على تنفيذها، لافتة إلى أنه يجب على الإنسان إدراك صعوبة تغيير الأشخاص لأن لكل فرد بالمجتمع شخصية مستقلة ومختلفة عن الفرد الآخر، ويصعب تغييرها لجعله يلائم وضعنا.

وتابعت:«عند إحساس الفرد بالضغط للتغيير لملاءمة وضع مُعين فإن الطاقة السلبية لدية تزداد، لافته إلى أنه يجب على الإنسان التأقلم على صفات الشخص الآخر، وتقليل طاقته المتبادلة والعمل على نفسه أولا».