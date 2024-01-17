مركز الفكر والدراسات الاستراتيجية: مصر دعمت صمود الشعب الفلسطيني

قال محمد فوزي، الباحث بالمركز المصري للفكر والدراسات الاستراتيجية، إن تحركات مصرية تزامنت مع اندلاع الصراع في غزة، للتأكيد على مركزية مصر في ضوء العديد من التدخلات الأجنبية، لافتا إلى أنه تم التعويل على الدور المصري من المجتمع الدولي في ضوء التطورات المتسارعة التي يشهدها الملف الفلسطيني.

الدولة المصرية دعمت غزة منذ اليوم الأول للعدوان

وأضاف «فوزي»، في مداخلة هاتفية عبر فضائية إكسترا نيوز، أن الدولة المصرية ركزت منذ اليوم الأول للعدوان على قطاع غزة على الملف الإنساني باعتباره ركيزة تحرك أساسية، بهدف دعم صمود الشعب الفلسطيني في مواجهة آلة البطش الإسرائيلية، مشيرا إلى الموقف المصري الداعم للقضية الفلسطينية والرافض لتصفيتها.

أكثر من 75% من حجم المساعدات لقطاع غزة مصرية

وأشار الباحث بالمركز المصري للفكر والسياسات الاستراتيجية إلى أن مصر ساهمت بنسبة تزيد عن 75% من حجم المساعدات لقطاع غزة، إضافة لاستقبالها عددا من الجرحى الذين بحاجة للخضوع لعمليات جراحية عاجلة.