حملات مكثفة على الأسواق والمحال التجارية لضبط المخالفين في الشرقية

شنت مديرية التموين بمحافظة الشرقية حملة في نطاق إدارة تموين مدينة الزقازيق برئاسة عبد الله إسماعيل مدير الإدارة ومحمد مرسي مدير الرقابة التموينية وسعيد عيد مدير الرقابة التجارية بالإدارة، فيما تم ضبط عدد من المخالفين وتحرير عدة محاضر لهم.

قال عبد الله إسماعيل مدير إدارة تموين مدينة الزقازيق في تصريحات خاصة لـ«الوطن»، إنه تم شن حملة تموينية بقيادة فايزة عبد الرحمن وكيل الوزارة بالشرقية، وضبط المخالفين وتحررت عدة محاضر قانونية لهم.

ضبط 250 زجاجة زيت طعام تمويني مدعم:

وأوضح أن الحملة التموينية حررت محضر ضد صاحب مشروع جمعيتي ناحية الحسينية أول الزقازيق للاستيلاء والتصرف في 256 عبوة زيت تمويني مدعم، زنة العبوة 800 ملي للاتجار بها في السوق السوداء.

محاضر لسوبر ماركت ومحلات مخبوزات

كما تحرر محضر جنح الزقازيق لعدم الإعلان عن الأسعار لصاحب سوبر ماركت، ومحضر آخر لعدم حيازة شهادات صحية للعاملين بمحلات مخبوزات، ومحضر لمحل بيع مواد غذائية لعدم الإعلان عن أسعار السلع

ضبط مبيدات ومخصبات زراعية منتهية الصلاحية

وفي سياق متصل تم تحرير محضر ضد مسؤول جمعية زراعية لحيازة وعرض مبيدات ومنشطات ومخصبات زراعية منتهية الصلاحية فيما تم التحفظ على 140 عبوة منتهية الصلاحية.

كما تم تحرير محضر جنح ثان ضد أحد البدالين التموينيين لمخالفته التعليمات الصادرة له، وعدم تقديم المحاسبة الشهرية في مكتب التموين عن شهر فيما تم عرض جميع المحاضر على النيابة