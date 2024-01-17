«الوزراء» يوافق على التعاقد مع شركة نظافة لرفع المخلفات في شبرا والخصوص

وافق مجلس الوزراء، في جلسته المنعقدة اليوم الأربعاء، على التعاقد بالاتفاق المباشر مع إحدى شركات النظافة لجمع ورفع ونقل المخلفات البلدية ونظافة وكنس الشوارع بأحياء غرب وشرق شبرا الخيمة والخصوص، وهو ما يعد بشرى سارة لأبناء شبرا الخيمة والخصوص وذلك لإحداث طفرة في قطاع النظافة.

تحقيق طفرة في قطاع النظافة

يذكر أن عبد الحميد الهجان محافظ القليوبية قام بالعديد من التنسيقات خلال الفترة الماضية في سبيل تحقيق طفرة في أداء قطاع النظافة بالمحافظة، من خلال التعاقد مع إحدى الشركات المتخصصة لجمع ونقل المخلفات، وبالتنسيق بين وزارة التنمية المحلية ووزارة البيئة لتقديم خدمات جمع ونقل ونظافة الشوارع والمناطق العامة من المخلفات البلدية الصلبة بنطاق حي شرق شبرا الخيمة و حي غرب شبرا الخيمة و مدينة الخصوص.

المنطقة الأعلى في الكثافة السكانية

وأوضح بيان صادر من المحافظة اليوم، أن المتولد اليومي من المخلفات بالمنطقة الجنوبية في حي شرق شبرا الخيمة وحي غرب شبرا الخيمة ومدينة الخصوص أكثر من 40 % من المتولد اليومي من المخلفات بالمحافظة، وذلك نظراً للكثافة السكانية العالية بتلك المنطقة حيث يبلغ التعداد السكاني بتلك المنطقة 1.752.333 مليون نسمة، وهي تعادل 29% من التعداد السكاني للمحافظة ، وتلك المنطقة المستهدفة تعد المنطقة الأعلى في الكثافة السكانية بنطاق المحافظة ، كما يصل متوسط المتولد اليومي من المخلفات بها إلى 1500 طن/يوم.

وأشار البيان إلى أن التعاقد مع إحدى الشركات المتخصصة لجمع ورفع ونقل المخلفات بتلك المنطقة المستهدفة يسهم في تحقيق حالة من الرضاء الشعبي لدى قاطنيها، مشيرا إلى أنه من المقرر أن تبدأ الشركة في العمل فور انتهاء إجراءات التعاقد خلال الأيام القليلة المقبلة.