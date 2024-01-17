عبير صبري عن دورها في «حدوتة منسية»: أوعدكم بمسلسل جميل أوي

أعربت الفنانة عبير صبري، عبر حسابها بموقع تبادل الفيديوهات والصور «إنستجرام»، عن سعادتها بمشاركتها في مسلسل حدوتة منسية.

ونشرت صبري البوستر الدعائي للمسلسل معلقة: «مسلسل حدوته منسية يوم 27 يناير بإذن الله على cbc حصريا.. أوعدكم بمسلسل جميل أوي ودور خطير وهنزلكم كواليس التصوير، المسلسل إخراج محمد محيي وتأليف محمود حمدان».

أبطال مسلسل حدوتة منسية

مسلسل حدوتة منسية من بطولة سوسن بدر، عبير صبري، أحمد فهيم، محمود حجازي، طارق صبري، هشام إسماعيل، نانسي صلاح، ريم سامي، وعدد آخر من الفنانين من تأليف محمود حمدان وإخراج محمد محيي الدين في أولى تجاربه الإخراجية.