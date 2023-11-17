عبير صبري تنشر فيديو لشباب من فلسطين يحتفلون بتخرجهم: ضاع مستقبلهم

تضامنت الفنانة عبير صبري عبر حسابها بموقع تبادل الفيديوهات والصور«إنستجرام» مع الشعب الفلسطيني بعد جرائم الاحتلال الإسرائيلي التي راح ضحيتها الالاف الشباب والاطفال.

ونشرت عبير صبري فيديو لشباب من فلسطيني يحتفلون بتخرجهم وعلقت: «شباب جميل قبل الحرب كان مليان أمل وبهجة وحلم بالمستقبل ضاع حلمهم اللي استشهد واللي اتشرد من بيته واللي خسر أهله.. ربنا يخلصهم من ابتلائهم ويبدلهم حياتهم للأحسن غزة فلسطين».

عبير صبري تدعم أهل غزة

وتدعم الفنانة عبير صبري بشكل مستمر عبر حسابها بموقع تبادل الفيديوهات والصور «إنستجرام» أهل غزة بعد الاعتداءات الإسرائيلية المدمرة وكتب: «إنها ليست حرب بين طرفين إنها حرب من طرف واحد جهة مختلة مجنونة مجرمة والفلسطنيين تهدم بيوتهم ويقتل أطفالهم ونساؤهم ورجالهم ويبادون فقط».