عبير صبري عن مشهد شاب فلسطيني يحمل شقيقه الشهيد وسط الأمطار: طفح الكيل

أعربت الفنانة عبير صبري، عبر حسابها على «إنستجرام»، عن حزنها الشديد لما يحدث في فلسطين، خاصة بعد تداول مشهد لشاب يحمل شقيقه الشهيد، وسط الأمطار.

ونشرت عبير صبري فيديو الشاب وعلقت عليه قائلة: «طفح الكيل.. يا رب أنت رب المستضعفين وأنت ربهم يا رب ارفع عنهم البلاء والبتلاء وارحم ضعفهم وآمن روعاتهم وأطعمهم واسقهم وارحمهم ونجهم من شر خلقك أجمعين وكن نصيرا لهم».

عبير صبري تضامنا مع غزة: آخر القصة الصعبة دي إيه؟

عبير صبري تتضامن مع غزة

وتعلن عبير صبري بشكل يومي عبر حسابها بموقع تبادل الفيديوهات والصور انستجرام، تضامنها مع أهل غزة، حيث كتبت مؤخرا: «الحياة بقت تسد النفس مهما بنحاول نعيش ونكمل يومنا وأعمالنا مناخ سلبي ومحبط.. كل يوم أسوأ من اللي قبله المشاهد اللي بنشوفها كل يوم للقتل والدم والتفجير وحزن النساء وقهر الرجال والظلم وبكاء وموت الأطفال والتشريد والتخويف والتجويع».

وأضافت قائلة: أكبر الكوابيس الواحد مكانش يتخيل يشوفها ما بالك باللي عايشها سكان غزة بكل ألم وعذاب لا يطيقه البشر يوميا.. آخر القصة الصعبة دي إيه يا رب.