نتيجة الصف الرابع الابتدائي 2024 بالشرقية في المدارس

ينتظر أولياء الأمور وأبنائهم نتيجة الصف الرابع الابتدائي محافظة الشرقية 2024، ويترقبون الإعلان عن النتيجة عقب انتهاء الامتحانات، تستعرض «الوطن»، خلال سطور التقرير التالية نتيجة الصف الرابع الابتدائي بمحافظة الشرقية 2024 التيرم الأول.

نتيجة الصف الرابع الابتدائي بالشرقية 2024

قال مصدر مسؤول بمديرية التربية والتعليم بمحافظة الشرقية في تصريحات خاصة لـ«الوطن»، إن نتيجة الصف الرابع الابتدائي 2024 بالشرقية يتم الإعلان عنها في المدارس المٌوزعة على مستوى المحافظة التابعة للإدارات التعليمية.

نتيجة الصف الرابع الابتدائي بالشرقية وفق أعمال الكنترول

وأضاف المصدر أن نتيجة الصف الرابع الابتدائي تظهر في كل مدرسة وفق الانتهاء من أعمال الكنترول، وبالتالي تستطيع المديرية الإعلان عن نتيجة الطلاب

وأشار إلى إمكانية حصول الطلاب على نتيجة الصف الرابع الابتدائي بالشرقية من خلال مدرسة كل تلميذ على أن يتواصل الطالب أو ولي الأمر مع المدرسة بعد الانتهاء من أعمال الكنترول، يتم الإعلان عن نتيجة الصف الرابع الابتدائي.