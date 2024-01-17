محمد فايز فرحات: هناك علاقة مباشرة بين البحر الأحمر والأمن الدولي

قال الدكتور محمد فايز فرحات، مدير مركز الأهرام للدراسات السياسية والإستراتيجية، إنّ ثمّة علاقة مباشرة بين أمن البحر الأحمر والأمن الدولي بشكل عام وأمن حرية الملاحة، وما يرتبط بها من حرية تجارة.

مبدأ حرية الملاحة أحد أهم المبادئ في النظام الدولي

وأضاف «فرحات»، خلال حواره مع الكاتب الصحفي والإعلامي أحمد الطاهري، مقدم برنامج «كلام في السياسة»، عبر قناة «إكسترا نيوز»: «مبدأ حرية الملاحة أحد أهم المبادئ في النظام الدولي، والذي يقوم عليها النظام الاقتصادي العالمي لأنه شرط أساسي ورئيسي لحرية التجارة التي هي واحدة من المبادئ الأساسية في النظام الاقتصادي العالمي».

عسكرة منطقة البحر الأحمر ضرر مباشر للأمن العالمي

وتابع مدير مركز الأهرام للدراسات السياسية والإستراتيجية: «عسكرة منطقة البحر الأحمر ضرر مباشر للأمن العالمي لأنه يرتبط بمضايق وممرات مائية شديدة الأهمية للعالم ولكتلة مهمة في الاقتصاد العالمي وهي اقتصادات شرق آسيا، حيث تعتمد في الأساس على جزء من تجارتها على النفط، لأنها في المجمل مستورد صافي للطاقة مثل الصين واليابان وكوريا الجنوبية وأستراليا، وتعتمد كل هذه الدول على أقاليم أخرى في تأمين احتياجاتها في النفط، ودون تدفق آمن ومستدام للنفط ستتضرر هذه الاقتصادات».