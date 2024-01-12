بريطانيا: سندافع دائما عن حرية الملاحة العالمية وتدفق التجارة

قال رئيس الوزراء البريطاني، ريشي سوناك، إن المملكة المتحدة ستدافع دوما عن حرية الملاحة العالمية وتدفق التجارة، والبحرية البريطانية ستواصل دورياتها في البحر الأحمر، وذلك في نبأ عاجل أفادت به قناة «القاهرة الإخبارية».

وأكد أن سلاح الجو الملكي نفذ ضربات استهدفت منشآت عسكرية للحوثيين باليمن وتم اتخاذ إجراءات محدودة وضرورية للدفاع عن النفس من قبل بريطانيا.

وأشار سوناك، إلى أن الحوثيون واصلوا هجماتهم في البحر الأحمر رغم التحذيرات المتكررة من المجتمع الدولي.