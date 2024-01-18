مجموعات الدعم المدرسي تقدم مراجعات ليلة الامتحان مجانا لطلاب الإسكندرية

قال الدكتور عربي أبو زيد وكيل وزارة التربية والتعليم بمحافظة الإسكندرية إن هناك إقبالا كبيرا من طلاب جميع المراحل التعليمية خلال فترة امتحانات النقل على مجموعات الدعم المدرسي، خاصة في مراجعات ليلة الامتحان، وأصبح مستقبل المراكز التعليمية الغير قانونية والدروس الخصوصية فى طريقهم إلى الاختفاء من الشارع السكندري.

مجموعات الدعم المدرسي في الإسكندرية

وأضاف أبو زيد أن مجموعات الدعم المدرسي بإدارات الإسكندرية التسع استطاعوا إدارة مجموعات الدعم المدرسي بأسلوب حديث واعتمدوا على معلمين أكفاء فى جميع المواد الدراسية مما كان له أبلغ الأثر في ثقة الطلاب وأولياء أمورهم، إلى جانب إعطاء الحق لكل طالب اختيار معلم المادة الذى يستوعب الشرح منه دون الإجبار على معلم معين إلى جانب السماح للمدارس باستقدام معلمين من خارج المدرسة لتوفير الكفاءات التعليمية بمجموعات الدعم المدرسي.

مجموعات الدعم المدرسي الغير قادرين مجاناً

وأوضح الدكتور عربى أبو زيد، إنه بالرغم من إن مجموعات الدعم المدرسي بأسعار رمزية للطلاب والطالبات إلا إن الغير قادرين والأيتام يتم قبولهم فى المراجعات وخلال العام الدراسي مجاناً بمجرد طلبهم أو طلب ولى أمر الطالب، وذلك تفعيلا للمشاركة المجتمعية التى ترثيها الدولة المصرية فكمل يتم إعفاءهم من المصروفات الدراسية يتم أيضا إعفاءهم من اشتراك مجموعات الدعم المدرسي.