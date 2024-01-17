الإعلامي كريم الخولي: مصر واصلت دورها التاريخي في مساندة القضية الفلسطينية

أكد الإعلامي كريم الخولي، أنَّ مصر واصلت دورها التاريخي في تبني ودعم وتأييد القضية الفلسطينية، لافتاً إلى دور «القاهرة» في مساندة القضية تزامناً مع اندلاع العدوان الإسرائيلي على قطاع غزة.

وأضاف «الخولي»، ببرنامج «كلام في السياسة»، مع الإعلامي والكاتب الصحفي أحمد الطاهري، والمُذاع على شاشة قناة «إكسترا نيوز»، أنَّ مصر تسبق بخطوة دائماً، لافتاً إلى الشحنات الكبيرة التي جهزتها من المساعدات الإنسانية والإغاثية ومئات الشاحنات أمام معبر رفح البري من الجانب المصري.

وتابع الإعلامي كريم الخولي: «القاهرة خصصت مطار العريش لاستقبال الطائرات المحملة بالمساعدات الموجهة إلى قطاع غزة من جميع أنحاء العالم».

واستطرد: «على مدار 100 يوم، برز الدور المصري وكان حاضراً وسط الجهود الحثيثة على كل الأصعدة، سواء على المستوى الأمني أو السياسي أو الدبلوماسي، بجانب المستوى الإنساني وتقديم المساعدات العاجلة».

وأشار إلى توجيهات الرئيس عبدالفتاح السيسي، منذ اللحظة الأولى، بتكثيف الاتصالات لاحتواء الموقف ومنع التصعيد، وتلقيه اتصالات مكثفة من رؤساء العالم لحل الأزمة، بجانب عقد لقاءات موسعة مع قادة وزعماء العالم حذر خلالها من خطورة الموقف وانزلاقه إلى مزيد من العنف وتدهور الأوضاع الإنسانية في القطاع».

وتابع: «القيادة السياسية في مصر أكدت على حماية المدنيين ورفض التهجير الفلسطينيين من القطاع إلى الأراضي المصرية والأردنية والتحذير من أن هذا الاتجاه سوف يؤدي إلى تصفية القضية الفلسطينية».