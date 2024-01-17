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عماد الدين حسين يكشف معنى مصطلح «ضرورة عدم اتساع رقعة الحرب» عند الولايات المتحدة

كتب:

مريم جاد
08:00 م | الأربعاء 17 يناير 2024
الكاتب الصحفي عماد الدين حسين

الكاتب الصحفي عماد الدين حسين

قال الكاتب الصحفي عماد الدين حسين، عضو مجلس الشيوخ، إنّ «اتساع الحرب» تعبير غريب وجديد ينبغي أن يدخل عالم المصطلحات الدبلوماسية، مشيرًا إلى أن مصطلح «ضرورة عدم اتساع رقعة الحرب» تعني في التعبير الأمريكي أن يترك الأمر لإسرائيل فقط كي تنهي على الفلسطينيين في غزة مقابل ألا يتدخل أحد.

وأضاف «حسين»، خلال حواره مع الكاتب الصحفي والإعلامي أحمد الطاهري، مقدم برنامج «كلام في السياسة»، عبر قناة «إكسترا نيوز»، أن الترجمة العملية لهذا الأمر عندما جاءت حاملتا الطائرات الأمريكيتين «فورد» و«أيزنهاور» في الأسبوع الأول للحرب ثم سفن نووية ثم فتح الباب على مصراعيه أمام الأسلحة والأموال الأمريكية لإسرائيل ثم الانتشار الأمريكي في البحر الأحمر والتصدي نيابة عن إسرائيل للهجمات القادمة من اليمن.

وتابع عضو مجلس الشيوخ: «كان من الواضح أن الولايات المتحدة تقول نحن نريد ألا يتسع القتال بمعنى أن تظل إسرائيل منفردة بالفلسطينيين ونحميها حتى تنهي المهمة».

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