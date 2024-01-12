أحمد الطاهري: إحسان عبدالقدوس ولد صحفيا نابغا.. ومدرسته تبتعد عن المواقف الرمادية

قال الكاتب الصحفي أحمد الطاهري رئيس تحرير مجلة روز اليوسف، إنّ الروائي الراحل إحسان عبدالقدوس وُلد صحفيا نابغا، ومدرسته تبتعد عن الرمادية في المواقف، موضحًا: «أرشيفه في أربعينيات القرن الماضي يشهد عليه كصحفي بلغة فريدة وجرأته الفريدة من نوعها أيضا، أما روزاليوسف فإنها مدرسة منح الفرص، وفي ظل وجود إحسان عبدالقدوس منحت الفرص لأعظم المفكرين مثل الكاتب أحمد بهاء الدين، ومنحت الفرصة ليوسف إدريس في كتابة القصة القصيرة لأول مرة في حياته، والدكتور مصطفى محمود ليعبر عن أفكاره، وصلاح جاهين وغيرهم».

روايات إحسان عبد القدوس

وأضاف الطاهري في مداخلة هاتفية ببرنامج صباح الخير يا مصر، المذاع عبر القناة الأولى والفضائية المصرية، من تقديم الإعلامي محمد عبده: «بالنسبة إلى روايات إحسان عبدالقدوس، فإنها تبدو بسيطة وسلسة للغاية، لكنها منغمسة في تركيبة المجتمع وتحمل الكثير من الرسائل الإنسانية والسياسية».

وتابع: «يختلف في مدرسته عن مدرسة الأستاذ يوسف إدريس، فقد كان الأخير يتعمق بشدة في النفس البشرية، لكن يوسف إدريس كان يرصد تغيرات البشر، وكان مهتما بالطبيعة الطبقية وتأثيرها على سلوك البشر».