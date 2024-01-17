تطبيق الاستراتيجية الوطنية لمكافحة الميكروبات في مستشفى مطروح العام

أعلن الدكتور مبروك سالم وكيل وزارة الصحة بمطروح، إدراج مستشفى مطروح العام رسمياً ضمن المستشفيات الخاضعة لتطبيق الاستراتيجية الوطنية لمكافحة المقاومة لمضادات الميكروبات، وتقديم خدمات طبية جديدة لخدمة المرضي من أهالي محافظة مطروح والزائرين علي مدار العام.

الاستراتيجية الوطنية لمكافحة الميكروبات

واستقبل وكيل وزارة الصحة بمطروح، اليوم، كلا من الدكتور خالد راضي والدكتور حاتم جمال من الإدارة العامة لمكافحة العدوى بوزارة الصحة والسكان في حضور الدكتورة دينا وجيه مدير ادارة مكافحة العدوى ومحمد السعيد مسئول ترصد مكافحة العدوى وأعضاء إدارة مكافحة العدوى بالمديرية بمكتبه بديوان المديرية، وجري مناقشة سبل التفعيل وتذليل العقبات، أمام تطبيق الاستراتيجية الوطنية لمكافحة المقاومة لمضادات الميكروبات.

تدريب المختصين على مكافحة مضادات الميكروبات

وقال وكيل وزارة الصحة بمطروح إنه جري تدريب كافة المعنيين بمستشفى مطروح العام على كيفية تطبيق الاستراتيجية الوطنية، ومدى النفع المتحقق منها في مجال مكافحة مقاومة مضادات الميكروبات، وذلك إيماء إلى الاستراتيجية القومية لمكافحة مقاومة مضادات أنواع الميكروبات وتنفيذاً لتعليمات الأستاذ الدكتور خالد عبد الغفار وزير الصحة والسكان والدكتور عمرو قنديل مساعد الوزير للطب الوقائي وبدعم كامل من اللواء خالد شعيب محافظ مطروح.

استعداد الفريق الطبي لتطبيق الاستراتيجية

وأضاف وكيل صحة مطروح أن فريق الإدارة العامة لمكافحة العدوى بوزارة الصحة أشاد بجاهزية المستشفي واستعداد الفريق الطبي بها، على تطبيق الاستراتيجية الجديدة التي وضعتها وزارة الصحة لمكافحة مقاومة مضادات الميكروبات، داخل المنشآت الصحية.