الرئيس التنفيذي لمنظمة المرأة العربية: مصر تسعى لدعم الفلسطينيات وتعزيز دورهن في المجتمع

قالت فريال سالم، ممثلة دولة فلسطين في منظمة المرأة العربية والرئيس التنفيذي للمنظمة، إن رئاسة مصر للمنظمة لهذا العام تأتي في توقيت مهم وحساس، حيث ستساهم في تعزيز الجهود التي ستبذل من خلال المنظمة من أجل نصرة المرأة الفلسطينية.

رفع مكانة المرأة في الوطن العربي

وأوضحت سالم في تصريحات لـ«الوطن»، أن مصر لديها تجربة ثرية مع تمكين المرأة، بالتالي ستساهم في تحقيق الهدف الأساسي من منظمة المرأة العربية، وهو دعم المرأة العربية، وتعزيز دورها في المجتمعات.

وأضافت أن المرأة دورها مهم تجاه مجتمعها، ولا يمكن تهميشه، وأن المنظمة تعمل على خلق التشابك بين المنظمات النسوية العربية في دول الوطن العربي المختلفة، وإفساح المجال لتبادل الخبرات، ما يؤدي إلى تحقيق الأهداف المرجوة لرفعة المرأة العربية.

زيادة أهمية دور المرأة مع زيادة الأزمات

وأشارت «سالم»، إلى أنه مع زيادة الأزمات في المنطقة العربية يصبح تمكين المرأة العربية ضرورة ملحة لا يمكن تجاهلها، نظرا لدورها الكبير الذي تقوم به في تربية الأبناء على الوطنية والصمود وتحمل الصعاب، فضلا عن دورها في توعية أبناءها، والذي يعد خط الدفاع الأول لدى أي شعب من أجل المرور من أزماته بسلام.