«اللي يخسر يدفع إيجار الحجز».. أمين الفتوى يوضح حكم الرهان في كرة القدم

أجاب الدكتور محمود شلبي، أمين الفتوى بدار الإفتاء المصرية، عن سؤال حول مسابقات لعب كرة القدم ودفع الفريق الخاسر قيمة إيجار الملعب؟، فيما يعرف بـ«الرهان».

التسابق في حد ذاته لا مانع فيه

وقال أمين الفتوى بدار الإفتاء ، خلال حلقة برنامج «فتاوى الناس»، المذاع على فضائية «الناس»، اليوم الأربعاء: «التسابق في حد ذاته لا مانع فيه، يجوز في الإسلام، وكذلك لعب الكرة القدم جائز ما دامت لا تعطل عن ذكر الله والعبادات، وهى لهو مباح».

اللعب على دفع إيجار الملعب

وتابع: «لكن اللعب على دفع إيجار الملعب، لو في منظمة اللعب فهذا حرام، لأن الأطراف نفسها كأنها تتقامر، يعنى لو فريق خسر مش هياخد حاجة، وده قمار وحرام».