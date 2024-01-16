الطفل علي نجم إسكندراني جديد في عالم الفن.. شارك بفيلم «اللعب مع العيال»

الطفل السكندري علي حسام الدين، ممثل بفرقه مسرح إسكندرية «مسرح الطفل» ومركز الإبداع، موهوب بالفطرة، ورغم أنه في لم يكمل عامه العاشر إلا أنه استطاع أن يجد لنفسه مكانًا وسط أكبر نجوم الفن في مصر، وبدأ طريقه الفني الحقيقي بمشاركة النجم محمد إمام في دور تلميذ سيناوي مشاغب في فيلمه الجديد «اللعب مع العيال».

على موهوب بالفطرة

تقول سهام علي، والدة الطفل «علي» لـ«الوطن» إن ابنها موهوب بالفطرة وألحقته بفرقة مسرح الإسكندرية وفريق التمثيل بمركز الإبداع حتى جاءت الفرصة ليلعب دور تلميذ سيناوي مع الفنان محمد إمام هو و4 أطفال آخرين مشاغبين.

وقال حسام الدين محمد درويش، والد علي إن نجله يعشق التمثيل لذلك أوافقة على كل خطواته وأدعمه أنا ووالدته ليحقق حلمه بأن يكون ممثلًا مشهور.

بحلم بالشهرة

ويروي الطفل علي حسام الدين، أنه يحلم بأن يكون ممثلًا في السينما، ولا يستطيع وصف سعادته بأن أول دور مهم في حياته في فيلم من بطولة الفنان محمد إمام والفنانين باسم سمرة وبيومي فؤاد وويزو، والمخرج الكبير شريف عرفة، وأتمنى نجاح الفيلم وأن ينال دوري إعجاب المشاهدين، وأن تكون بداية جيدة لي لأصبح ممثلًا مشهورًا.

اللعب مع العيال

يذكر أنه تم الانتهاء من تصوير فيلم «اللعب مع العيال» الذي تدور أحداثه الفيلم في إطار كوميدي حول مدرس «محمد إمام» والذي يتعامل خلال احداث الفيلم مع الكثير من الأطفال، كما يشارك في فيلم «اللعب مع العيال» الفنانين، باسم سمرة، محمود فارس، دينا محسن الشهيرة بـ ويزو، مصطفى غريب، بيومي فؤاد، والفيلم من تأليف وإخراج شريف عرفة.