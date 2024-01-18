«لو هتزور أسوان في الإجازة».. اعرف قصة تمثال الإله حورس بمعبد إدفو

تستقبل محافظة أسوان مع بداية إجازة منتصف العام العديد من الزائرين الراغبين في استكشاف حضارة مصر القديمة، والتعرف على أسرارها، ومن ضمنها معبد إدفو الذي يقع شمال أسوان والذي بني في العصر البطلمي لعبادة الإله حورس.

وتتجسد شخصية حورس في تمثال بمدخل معبد ادفو في صورة الصقر، وهو التمثال الذي يجذب الأنظار إليه حيث يعد من أقدم الاساطير المصرية بينما شهد المعبد الذي شيد منذ آلاف السنين العديد الاحتفالات والطقوس الدينية في الدولة القديمة.

يقول مصطفى حسن الباحث الأثري والمرشد السياحي، إن ظهور حورس يعود إلى 3000 قبل الميلاد، والصقر كان يرمز إلى روح السماء العليا وكان يعتبر تجسيدًا للمعبود الأعلى الذي صنعه المصريون القدماء ويعرف أيضا بكلمة «حيرو» تعني «أعلى» أو «الذي فوق»، وتشير النصوص القديمة إلى أن ملوك العصور الما قبل الأسرات كانوا يُعرفون باسم «شمسيو حور»، أي «أتباع حور»، بينما ظهرت صور حورس في العديد من التماثيل والنقوش.

ويؤكد الباحث في تصريحات خاصة لـ«الوطن» أن المؤرخ جيمي دان يرى أن حورس يعد واحدًا من الآلهة المهمة المرتبطة بالطيور، والتي تتجسد بأشكال مختلفة جدًا في النقوش لدرجة أن تمييز الحورس الحقيقي يصبح أمرًا مستحيلاً وعلى الرغم من أن اسم «حورس» يشير عمومًا إلى آلهة الصقور، إلا أنه يشير أيضًا إلى الإله الأكبر من الخمسة الأوائل أو ابن أوزيريس وإيزيس، الذي هزم عمه ست واستعاد النظام إلى الأرض.

ويشير إلى أن تمثال حورس يعود إلى حورس البحدتي في مدينة ادفو التي كانت تسمى اتبو في عهد الدولة القديمة وهي من المدن الأكثر أهمية في التاريخ المصري القديم، كانت رمزًا للسلطة والشرعية والنظام الذي استمر لآلاف السنين.