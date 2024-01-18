نوة الغطاس تضرب الإسكندرية في موعد جديد هذا العام.. اعرف تفاصيلها

كشفت غرفة عمليات محافظة الإسكندرية، عن تغير موعد نوة الغطاس هذا العام، إذ كانت تضرب المدينة في 19 يناير من كل عام وتستمر لمدة 3 أيام تزامنا مع عيد الغطاس، إلا أنه وفقاً للتوقعات الخاصة بسقوط الأمطار في تلك الآونة تغير موعدها.

وبحسب تقرير غرفة عمليات محافظة الإسكندرية، فإن نوة الغطاس تضرب الإسكندرية هذا العام بدءا من الاثنين المقبل 22 يناير، ما يعني أنها تتأخر 3 أيام عن موعدها المعتاد، الذي يتزامن مع عيد الغطاس بالنسبة لاحتفال الأقباط الأرثوذكس.

تفاصيل نوة الغطاس هذا العام

وتتميز نوة الغطاس بنشاط كبير للرياح، خاصة في الساعات المتأخرة من الليل، بالإضافة إلى أمطارها الغزيرة مع ارتفاع في الأمواج ما يسبب اضطراب في حركة الملاحة البحرية، كل هذا يجعلها ضمن أكثر نوات الشتاء شدة.

أمطار نوة الغطاس 2024

ومن المتوقع أن تبدأ أمطار نوة الغطاس يوم الاثنين المقبل، بمعدل سقوط أمطار بنسبة 40% على السواحل الشمالية وعلى رأسها الإسكندرية، التي تعد أكثر المدن تأثرا بالنوات.

لم يقف الأمر على حد الأمطار فحسب، بل تشهد نوة الغطاس بالإسكندرية خلال 2024، انخفاضا كبيرا في درجات الحرارة بمعدل من درجتين إلى 4 درجات خلال أيام النوة.