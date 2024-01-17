موعد إعلان نتيجة الصف الرابع الابتدائي في محافظة سوهاج، تشغل بال الآلاف من التلاميذ في شتى أنحاء المحافظة، خاصة مع قرب انتهاء الامتحانات، إذ يتطلعون لمعرفة درجاتهم في المواد الدراسية.

تنشر «الوطن» نتيجة الصف الرابع الابتدائي محافظة سوهاج، في إطار ما تقدمه الجريدة من خدمات ومتواصلة ومتتالية للمواطنين على مدار الوقت.

نتيجة الصف الرابع الابتدائي في محافظة سوهاج

وعن نتيجة الصف الرابع الابتدائي محافظة سوهاج، كشف مصدر مسؤول بمديرية تعليم سوهاج، أنّ موعد إعلان النتيجة ستكون في الأسبوع الأول من إجازة نصف العام.

موعد نتيجة الصف الرابع الابتدائي

وأضاف المصدر في تصريح خاص لـ«الوطن»، أنّ نتيجة الصف الرابع الابتدائي محافظة سوهاج، ستأتي عقب بعد الانتهاء من المراجعة والتصحيح، وجمع الدرجات.

كان وكيل تعليم سوهاج وجه بضرورة توفير الأجواء المناسبة داخل اللجان ليتمكن الطلاب من أداء الامتحان في سهولة ويسر، موجها بتوفير الرعاية الطبية، واتخاذ الاستعدادات اللازمة للطلاب والمراقبين خلال فترة الامتحانات، بينما وجهت الوحدات المحلية برفع مخلفات أولا بأول، وإلزام الباعة الجائلين أماكنهم، لمنع أية ضوضاء قد تضر مصلحة الطلاب.